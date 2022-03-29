2022 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye A Milli Takımı, İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Türkiye İtalya hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

2022 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye A Milli Takımı, İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Türkiye İtalya hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

2022 Dünya Kupası Elemeleri play off yarı final karşılaşması sonrasında Portekiz'e 3-1'lik skorla mağlup olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hayallerine iyi geçen grup elemeleri sonrasında veda etti. A Milli Takımımız Portekiz'i yenmiş olsaydı bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecekti. Kuzey Makedonya'nın da İtalya'yı mağlup etmesi sonrasında Dünya Kupası Elemeleri'ne veda eden iki takım hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Peki heyecan dolu Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

29 Mart 2022 Salı günü Türkiye İtalya karşılaşması 21:45'de başlayacak. Karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Türkiye İtalya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan, Hakan, Rıdvan, Cengiz, Kerem, Enes.

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Tonali, Locatelli, Pellegrini, Zaniolo, Belotti.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk ediyor. Karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak. İki takım da Dünya Kupası'na veda ederken karşılaşmanın ise büyük bir keyifle geçmesi bekleniyor.