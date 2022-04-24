Türkiye İş Bankası, KOBİLER için sunduğu yüksek vade oranları ve kolay ödeme seçenekleri ile krediler sunmaktadır. 6 ay geri ödemesiz sunduğu KOBİ ihtiyaç kredileri ile KOBİLER için ihtiyaçlarını gidermek çok daha kolay hale geliyor.

Türkiye İş Bankası tarafından KOBİLERE özel olarak sunulan imkanlar ile kullanılabilecek olan ihtiyaç kredilerinin başvuruları kolay ve hızlıca tamamlanabiliyor. Türkiye İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması üzerinden hızlıca başvuru yaparak kredi hemen hazır hale gelebilir. Bununla beraber şubeler üzerinden yapılacak işlemler sonucunda da hızlı bir şekilde uygun faizli krediler kullanılabilir.

Türkiye İş Bankası KOBİ Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye İş Bankası KOBİ kredilerinin başvuruları, güncel olarak İş Bankası’nın resmi internet adresi, İş Bankası mobil bankacılık uygulaması ve İş Bankası fiziksel şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Şubeler üzerinden yapılacak olan başvurularda İş Bankası, KOBİLERDEN gelir belgeleri, kimlik belgeleri ve vergi levhaları talep edilir. Eğer Türkiye İş Bankası üzerinden daha önce kredi kullanmışlarsa, yalnızca kimlik belgeleri ve güncel vergi levhaları talep edilerek kendilerine KOBİ kredisi kullanma imkanı sunulur.

Türkiye İş Bankası KOBİ Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Türkiye İş Bankası’nın verdiği KOBİ kredileri için uyguladığı faiz oranları kredilerin vade oranlarına göre değişiklik gösterir. Güncel olarak vade oranlarına göre faizler şöyle belirlenmiştir:

1-12 ay vade için %1,90

13-24 ay vade için %2,05

25-36 ay vade için %2,08

Türkiye İş Bankası En Fazla Ne Kadar KOBİ Kredisi Veriyor?

Türkiye İş Bankası’nın KOBİLER için vermekte olduğu kredilerin maksimum tutarı, 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye İş Bankası ile 250.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarını kolay bir şekilde giderebilen KOBİLER, aldıkları kredi tutarı ne kadar fazla olursa olsun vade kısıtlaması da yaşamazlar.

Türkiye İş Bankası KOBİ Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

İş Bankası’nın KOBİLER için sunduğu özel kredilerin vade oranları, maksimum 36 ay olarak belirlenmiştir. Bununla beraber Türkiye İş Bankası, KOBİ ihtiyaç kredilerini talep ettikleri vade aralığı üzerinden verebilir.