Yeni dönemde devlet garantisi altında istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren personel alımı ilanı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden geldi. İşte kurumun yeni dönem alım ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, yeni dönemde devlet garantisi altında istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren personel alımı ilanını yayınladı. Kurum tarafından duyurulan alım ilanına göre farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 23 personelin alınacağı bilgisi kaydedildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir özel kuruluş olarak hizmet veren Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran adayları sevindiren alım ilanını yayınladı. Kurum, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 23 yeni personelin kurum bünyesine dahil edileceğini bildirdi. Alım yapılacak olan boş kadrolar ve kadrolara alınacak kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Büro Personeli: 4 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 4 kişi

Destek Personeli- Şoför: 2 kişi

Destek Personeli- Temizlik- Kadın: 6 kişi

Destek Personeli- Temizlik- Erkek: 6 kişi

Gemiadamı: 1 kişi

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları duyuruldu. Buna göre ilgili pozisyonlardan birinde görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

Erkek adaylar için askerlik ile bir ilişiği bulunmamak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak

KPSS’nin ilgili puan türünden 50 puan ve üzeri almış olmak

Emekli aylığı almıyor olmak

İlan içinde belirtilmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanına, 29 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Başvurular, şahsen ya da posta yolu ile yapılacaktır.