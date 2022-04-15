Yeni dönemde devlet garantisi altında istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren personel alımı ilanı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden geldi. İşte kurumun yeni dönem alım ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, yeni dönemde devlet garantisi altında istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren personel alımı ilanını yayınladı. Kurum tarafından duyurulan alım ilanına göre farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 23 personelin alınacağı bilgisi kaydedildi.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı
Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir özel kuruluş olarak hizmet veren Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran adayları sevindiren alım ilanını yayınladı. Kurum, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 23 yeni personelin kurum bünyesine dahil edileceğini bildirdi. Alım yapılacak olan boş kadrolar ve kadrolara alınacak kişi sayıları şu şekilde belirlendi:
- Büro Personeli: 4 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 4 kişi
- Destek Personeli- Şoför: 2 kişi
- Destek Personeli- Temizlik- Kadın: 6 kişi
- Destek Personeli- Temizlik- Erkek: 6 kişi
- Gemiadamı: 1 kişi
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları
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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları duyuruldu. Buna göre ilgili pozisyonlardan birinde görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel memuriyet şartlarını sağlıyor olmak
- Erkek adaylar için askerlik ile bir ilişiği bulunmamak
- Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak
- KPSS’nin ilgili puan türünden 50 puan ve üzeri almış olmak
- Emekli aylığı almıyor olmak
- İlan içinde belirtilmiş olan özel şartları sağlıyor olmak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanına, 29 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Başvurular, şahsen ya da posta yolu ile yapılacaktır.