Katılım bankalarının hizmetlerine sıklık ile başvuru yapıldığı şu günlerde, banka konut finansmanı hizmeti için faiz oranını sıfırladığını, kar payı oranını ise en düşük seviyeye çektiğini bildirdi. İşte Türkiye Finans Katılım Bankası’nın konut finansmanı hizmetinin ayrıntıları…

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan ani yükselişlerden sonra zamlanan konut fiyatları, kendi evinin sahibi olmak için hayaller kuran vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Hem sıfır hem de ikinci el konutların giderek daha fahiş fiyatlardan satışa sunulduğu şu günlerde mevcut birikimlerine bankalardan destek almak isteyen vatandaşlar, kendilerine en uygun olan finansman hizmetine ulaşabilmek adına araştırmalar yapmaya başladılar.

Uzun vadeli, düşük faiz oranları konut kredisi taleplerine en iyi yanıtı veren bankalardan biri Türkiye Finans Katılım Bankası oldu. Banka, katılım bankacılığının özelliklerinden olan faiz sıfırlamasını yaptığını ve sonuç olarak düşük kâr payı oranlı, uzun vadeli konut finansmanı hizmetinden yararlanılabileceğini bildirdi.

Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Finansmanı Kampanyası

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından geliştirilmiş olan konut finansmanı hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı. Banka internet sitesi aracılığı ile yapmış olduğu kampanya duyurusunda, 1 milyon TL’ye kadar olan konut finansmanı talepleri için yüzde 1,69, 1 milyon TL ve üzeri tutarlarda olan konut finansmanı talepleri için yüzde 2,09 oranında kar payı uygulayacağını bildirdi. Yapılan kampanya duyurusuna göre her iki kategori için de azami vade sayısının 120 ay olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Finansmanı Kampanyası Hesaplama Tablosu

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sunulan konut finansmanı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için kampanyanın örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Banka, ilgili hizmetinden 300 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen müşterilerinin ödeyecekleri aylık taksit tutarını, 5.853,47 TL olarak hesapladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Finansmanı Kampanyası Başvurusu

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından geliştirilmiş olan 120 ay azami vadeli konut finansmanı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, banka şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir.