Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen kişiler dikkat! 2022 senesinde Türk vatandaşlığı olmak için Türkiye'den alınması gereken gayrimenkul fiyatında yeni bir değişikliğe gidildi. Peki Türk Vatandaşlığı Almak İçin Ne Kadarlık Gayrimenkul Almak Gerekiyor? 2022 Türk Vatandaşlığı Gayrimenkul Değeri...

Her sene farklı ülkelerden Türkiye'ye gelerek Türk vatandaşı olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Türk vatandaşlığına başvuruda bulunarak Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak isteyen kişilerin 250.000 bin Dolarlık bir gayrimenkul sahibi olması gerekiyordu. 250.000 bin dolar olan fiyat yükseltildi.

Yabancıların Türk vatandaşı olabilemk için gerekli koşullarda büyük bir fiyat değişikliğine gidildi. Daha önce 250.000 dolar ile Türkiye'Den bir gayrimenkul alınması Türk vatandaşlığı için yeterliydi. 250.000 dolar olan bu fiyat yeniden güncellenerek arttırıldı. Türk vatandaşı olmak için gerekli gayrimenkul fiyatı ne kadar oldu?

Türk Vatandaşı Olabilmek İçin Ne Gerekli?

Yabancıya konut satışında yeni ve beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Ev fiyatlarının daha da artmasıyla birlikte Türk vatandaşı olabilmek için alınan gayrimenkul fiyatında da artışa geçildi. Daha önce oldukça büyük tepki gören 250.000 dolar konut sahibi olma ile Türk vatandaşlığı yabancı uyruklu kişilere tanınıyordu. Sonrasında gidilen değişiklik ise fiyat değişikliği oldu. Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'den ev alarak Türk vatandaşı olabilmesi için bakın kaç dolara ev alması gerekiyor...

Yabancı uyruklu vatandaşların Türk vatandaşı olabilmek için önceden 250.000 dolarlık bir konuta sahip olması yeterliydi. Şimdi ise bu fiyat 400.000 dolara çıkarıldı. Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250.000 dolardan 400.000 dolara yüksetilmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Alınan son kararlarla birlikte Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı uyruklu vatandaşlar ile yaptığı bu açıklaması oldukça konuşuldu. Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler Türkiye'den 400.00 dolarlık bir gayrimenkul alımı yaptığında değerlendirmeye alınacaklar.