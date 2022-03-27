Ramazan ayıyla birlikte tüm operatörler yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Türk Telekom'un yeni kampanyasıyla birlikte herkes bedava internet alabilecek!

Ramazan ayıyla birlikte tüm operatörler yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Türk Telekom'un yeni kampanyasıyla birlikte herkes bedava internet alabilecek! Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden her hafta düzenli olarak müşterilerine bedava internet ve diğer kampanyaları sunuyor. Türk Telekom müşterilerine verdiği internet sayesinde kullanıcılar sürekli olarak uygulamaya giriş yaparak yeni tekliflere göz atmakta.

Türk Telekom Nisan 2022 Bedava İnternet Kampanyaları

Türk Telekom yaptığı işbirlikleri sayesinde bedava internet kampanyalarını mobil uygulaması üzerinden müşterilerine veriyor. Uyguma üzerinden farklı yöntemlerle 2GB, 3GB ve 10GB'a kadar bedava internet kazanabilmeniz mümkün. Türk Telekom'da internetiniz bittiğinde üzülmenize gerek yok. Her ay yaptığı kampanyalar ile birlikte en çok kullanılan operatörlerden biri olan Türk Telekom müşteri memnuniyetini arttırmak ve yeni müşteriler çekmek için sürekli çalışmalara yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda internet sağlayıcısı olan Türk Telekom ev interneti gibi konularda da en büyük yardımcınız.

Gözden kaçırmayın Resmi gazete 27 Mart 2022 Pazar çıkan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Türk Telekom Nisan 2022’ de birçok bedava internet kampanyası başlatacağını duyurdu. Sürekli güncellenen paketlerle birlikte yeni tarifeye geçenlere özel olarak yeni avantajlar sunulmakta. Sadece bedava internet değil bedava konuşma ve sms gibi avantajlar da sunan Türk Telekom, kullanıcılarını mutlu ediyor. Kampanya katılım koşullarının sürekli güncellenmesi nedeniyle Türk Telekom internet sitesini ziyaret edebilir veya uygulamasına giriş yaparak yeni kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.

Kampanyaya katılmanızla birlikte size gönderilecek sms sonrasında haklarınızı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Sadece bunlarla kısıtlı olmayan uygulama birçok işleminizi de şubeye gitmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Mobil uygulamaya giriş yaparak hem Türk Telekom’un yeni yaptığı kampanyalardan haberdar olabilir hem de paketinizin kalan kullanım haklarınızı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Türk Telekom’un her ay güncellediği bedava internet paketlerinden birini almak için “hediye internet” yazarak 5555’e gönderim yapabilirsiniz. Gelecek mesajla birlikte bedava internet hakkınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.