Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcı şirketleri arasında yer alan Türk Telekom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Telekom yıllar boyu süren internet hizmetlerinde ki zam talebi BTK tarafından onay aldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcı şirketleri arasında yer alan Türk Telekom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Telekom yıllar boyu süren internet hizmetlerinde ki zam talebi BTK tarafından onay aldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türk Telekom son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin birçok il ve ilçesine bağladığı internetler ile birlikte insanların ihtiyaçlarına profesyonel çözümler üretiyor. Kişilerin internet ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürekli olarak sürdüren firmalar arasında yer alan Türk Telekom'da %67'lik zam talebi Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından onaylandı. İşte detaylar haberde yer alıyor.

TÜRK TELEKOM'UN %67'LİK TALEBİ ONAY ALDI

Türkiye Bilişim Teknolojileri kurumu internette yer alan sağlayıcıların hizmetlerini denetleme ve onaylama yetkilerine sahip kurumlar arasında yer almaktadır. Kurumsal ve bireysel taleplerin iletildiği yer olarak bilinen Bilişim Teknolojileri Kurumu kısaca BTK, %67'lik zam talebi sonrasında olumlu bir geri dönüş aldı. Port fiyatlarına %67'lik zam oranın onay alması ile birlikte birkaç gün içerisinde Türk Telekom firması üzerinde internet fiyatlarında zam uygulanması bekleniyor.

İşte kamuoyu ile paylaşılan zam talebi sonrası detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Gürses Gazetesi editör ekibi Türk Telekom'un uygulayacağı ve talep ettiği zam miktarının onaylandığı belgelere ulaştı. Detaylar ise yazının devamında yer alıyor.

Gelen zamlar ile birlikte Türk Telekom firmasında en ucuz internetin 130TL olması bekleniyor.