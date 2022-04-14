Türk Hava Yolları (THY), 1.200 personel alımı gerçekleştirecek Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, personel alım duyurusunu yaptı. Personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

Son dönemlerde artan işsizlik rakamları ile birlikte istihdam alanındaki sorunların giderilmesi adına devlet destekli projeler ve programlar açıklanmaya devam ederken, iş arayan vatandaşlar da kamu ve özel sektördeki iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli bakanlıklar bünyesinde personel alım ilanları açıklanırken bir personel alım ilanı da Türk Hava Yolları’ndan (THY) geldi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat yaptığı açıklamada THY bünyesinde 1.200 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Gelen duyuruya göre THY 1.000 kabin memur ve 200 pilot alımı gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları AO bünyesinde 27 bin 860, iştiraklerde 35 bin 368 olmak üzere toplamda 63 binden fazla personel bulunuyor.

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THY Personel Alımı

12 bin 113 kabin ve 5 bin 643 pilot istihdam eden THY’de son 2 yıldır istihdama yönelik personel alımı gerçekleştirilmiyordu. THY 2022 itibariyle yeni istihdam sağlamaya devam edecek. Dünya Gazetesi’nden Mustafa Kemal Çolak’ın haberine göre Türk Hava Yolları 1.200 personel alacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Bolat “Alacağımız pilot 200’ü geçer ama uçuşa hazır ve istediğimiz tipte bulmamız zor gibi. 1.000 civarında kabine, 100 civarında da diğer bölümlere alıyoruz” sözlerini dile getirdi. Açıklamalarında 2022 başında ücretlere %85 zam yaptıklarını söyleyen Polat, ayrıca her 6 ayda bir enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yaptıklarını da ifade etti.

Ahmet Bolat’ın Açıklamaları

Ahmet Bolat yaptığı açıklamalarda “Mottomuz, şirket kazandıkça yatırıma ve çalışanlarına ağırlık verecek” sözlerini dile getiren Bolat “Göreve geldiğimde bu yılın bütçesi zaten hazırdı ve iyi yapılmış bir bütçeydi. 2022’nin biraz zor bir yıl olacağı baştan belliydi. Pandeminin bu yıl biteceğini hemen hemen tahmin ediyorduk. Şimdi yavaş yavaş 2019’un rakamlarını yakalamaya başladık. Aslında bu yıl, 2019’un yüzde 10 gerisinde rakamlar bekleniyordu ama şu an hamdolsun iyi gidiyor” dedi.