Tüp bebekte PRP işlemi ile ilgili henüz genel etkinliğini gösteren zengin bir bilimsel kanıt mevcut olmasa da, klinik başarılarından dolayı giderek daha sık kullanılmaktadır.

Advertorial - Özellikle son yıllarda; tüp bebek tedavisinde tekrarlayan düşüklerde, yumurta kalitesini ve rahim duvarı kalınlığını iyileştirmek için PRP tedavisinden yararlanılmaktadır. Tüp bebekte PRP işlemi ile ilgili henüz genel etkinliğini gösteren zengin bir bilimsel kanıt mevcut olmasa da, klinik başarılarından dolayı giderek daha sık kullanılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi ve Kısırlık

Modern dünyada, değişen yaşam koşulları ve çiftlerin çocuk sahibi olma yaşının artması ile birlikte, tüp bebek tedavisini tercih eden çiftlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Olumsuz yaşam koşulları, stres, hareketsiz yaşam, obezite ve kronik hastalıkların artması, doğal yolla gebelik elde edilmesini önemli ölçüde azaltıyor. Tüm bunlar, özellikle 2000’lı yıllarda sıkça tercih edilmeye başlanan tüp bebek tedavisine olan ilgiyi giderek arttırıyor. Yardımcı üreme tedavileri arasında en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında gelen tüp bebek tedavisi, doğal yolla gebelik elde etmede zorlanan çiftler için oldukça yüz güldürücü sonuçlar vaat ediyor.

Ancak, diğer tüm sağlık uygulamalarında olduğu gibi, tüp bebek tedavisi de hiçbir zaman yüzde yüz başarıyı garanti etmemektedir. Bazı çiftler, ilk denemede başarılı bir sonuç elde edebilirken, bazen altta yatan kısırlık faktörlerinin teşhis ve tedavi edilebilmesi için birkaç tedavi döngüsü gerekli olabiliyor. Tüp bebek tedavisi, bazı kısırlık faktörlerinde tek başına yeterli olabilse de, bazen, tüp bebek tedavisine ek, destekleyici işlemler de tedavide başarı şansını arttırabiliyor.

Kısırlığa neden olan faktörün belirlenmesi ve tedavi edilmesine ek olarak, kadın ya da erkek kaynaklı kısırlık problemlerinde uygulanabilen PRP tedavisi, dokuları uyararak ve onararak tedavi döngüsünde daha yüksek bir başarı şansı vaat ediyor. Bu yazıda, PRP tedavisinden ve tüp bebek tedavisinde nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz!

PRP Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi, yüksek oranda trombosit içeren konsantre bir kan ürünüdür. Bu kan ürünü, dört temel bileşenden oluşmaktadır:

1. Plazma: Çoğunlukla su, çözünmüş tuz ve proteinlerden oluşan kanın sıvı bileşenidir. Kan hacminin %50’lik kısmını oluşturur ve kandaki diğer tüm bileşenlerin vücutta taşınması için ortam sağlar.

2. Trombositler: Pıhtılaşma işlemine yardımcı olan hücre benzeri parçacıklardır.

3. Kırmızı kan hücreleri: Oksijenin dokulara taşınmasına ve karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

4. Beyaz kan hücreleri: Vücudun bağışıklık sisteminden sorumludur.

PRP’deki trombositler; vücutta herhangi bir yerde meydana gelen yaralanmada, vücudun iyileşmesine yardımcı olur. İyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı oldukları gösterilmiştir. Bu nedenle, tıbbın farklı alanlarında 2000’li yılların başından beri kullanılmaktadır.

PRP İşlemi Tüp Bebek Tedavisinde Nasıl Kullanılır?

PRP tedavisi; yumurta kalitesi ve sayısına yardımcı olmak, bunları iyileştirmek ve rahim duvarı kalınlığını arttırmak için, tüp bebek tedavisi de dahil olmak üzere, doğurganlık tedavilerinde kullanılmaktadır.

Çoğunlukla, tekrarlayan düşük öyküsü olan ve birden fazla tüp bebek tedavisi döngüsü geçiren kadınlarda kullanılmaktadır. PRP’ye ek olarak, üreme sağlığına odaklanan diğer destekleyici tedaviler de kullanılabilir.

- Yumurta kalitesi için PRP işlemi

PRP tedavisi; yumurta kalitesinde biri iyileşmeyi ve verilen doğurganlık ilaçlarına yanıtı arttırmak için kullanılabilir.

İşlem sırasında, doğrudan yumurtalıklara PRP enjekte edilir. Bu işlem, anestezi altında yapılmaktadır. PRP içeren bir iğne, yumurtalıklara yönlendirilir. Bu uygulama, ideal olarak bir tüp bebek tedavisi döngüsüne başlamadan 1-2 ay önce yapılır. Bazen, yumurta toplama sırasında da yapılabilir. Ancak bu, kişinin başka bir tüp bebek döngüsüne girmesi durumunda faydalı olacaktır.

- Rahim duvarı büyümesi için PRP tedavisi

Embriyo transferinden önce rahim duvarını geliştirmek için PRP kullanılabilir. Bu işlem, beklenen embriyo transferinden 2 gün önce gerçekleştirilmektedir. İşlem sonrasında hasta, 10 dakika dinlendikten sonra günlük aktivitelerine geri dönebilir.

Erkek Kısırlığında PRP Tedavisi

En karmaşık vakalarda bile, kısırlığın tedavi edilebilmesi önemlidir. PRP tedavisi, erkek kısırlığında:

- Sperm sayısının çok az olması

- Hormon tedavisinin önerilmediği durumlarda

- Hormon tedavisinin sonuç vermediği durumlarda kullanılabilir.

Erkek kısırlığının bu gibi durumlara bağlı olması durumunda, tüp bebek tedavisi ile gebelik elde etme şansı oldukça düşmektedir. Ancak, PRP gibi yenilikçi bir tedavi, erkek kısırlığının tedavisi faydalı olabilir.

- Erkek kısırlığında PRP tedavisi neden kullanılmaktadır?

PRP tedavisi, çok sayıda büyüme faktörü içeren trombositler yönünden zengindir ve kişinin kendi kan plazması ile yapılan bir işlemdir. Hücrelerin yenilenmesinde önemli bir rol oynayan büyüme faktörleri, hasarlı dokulara enjekte edildiğinde, dokuların iyileşmesini hızlandırabilir.

Erkek kısırlığında PRP tedavisinin amacı, yeterince aktif olmayan sperm üretimini aktif hale getirmektir. Ancak, PRP tedavisi hala deneyseldir. Bununla birlikte, hücreleri onarabildiği ve uyardığı bilinmektedir ve pek çok hastalık durumunda kullanmaktadır. Ayrıca, mevcut verilere göre, erkek kısırlığında kullanıldığında, vakaların yaklaşık %50’sinde başarılıdır.

Tüp Bebek Tedavisinde PRP Ne İşe Yarar?

PRP’nin içerdiği trombositlerin ana fonksiyonu, yaralanmalardan sonra dokuları onarmak ve yenilemektir. Yaraların iyileşmesi sırasında, trombositler aktifleştirilir.

Trombositler yönünden zengin bir plazma olan PRP, normalin 4-5 kat üzerinde trombosit içeriği ile, dokuları iyileştirmek için pek çok sağlık tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

PRP işlemi ile birleştirilmiş bir tüp bebek tedavisi döngüsünün faydaları ile ilgili bilimsel kanıtlar yetersiz olsa da, klinik çalışmalar, tedavide destekleyici bir işlem olarak oldukça başarılı sonuçlar verebileceğini göstermektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde PRP Kimlere Uygulanabilir?

Rahim zarı yeterince kalınlaşmayan, yumurtalık ile ilgili sorun yaşayan ya da yumurta kalitesini arttırmak isteyen kadınlar için, tüp bebek tedavisinde PRP işleminin uygulanması, destekleyici bir tedavi seçeneği sunmaktadır.

Bununla birlikte, geçmişte başarısızlıkla sonuçlanmış bir tüp bebek tedavisi döngüsü geçiren kadınlarda ve yaşa bağlı yumurtalık rezervlerinin çok azalmış olması durumunda da tedavide destekleyici bir yöntem olarak PRP işlemi uygulanabilmektedir.

PRP Tedavisi İçin Gerekli Testler Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde, PRP işleminin uygun olup olmayacağının belirlenmesi için; kadının rahim için ve yumurtalık rezervleri incelenir. Ultrason muayenesi ve bazı testlerin ardından, doktorunuz hangi tedavinin uygulanacağını belirleyecektir. Ayrıca, PRP için uygun bir aday olup olmadığınız da belirlenir.

Tüp Bebek Tedavisinde PRP Başarı Şansını Arttırır Mı?

Doğurganlık tedavileri arasında henüz yeni sayılabilecek bir işlem olan PRP, kliniklerdeki başarısıyla ilgili dikkat çekse de, bilimsel kanıtlar hala yetersizdir. Ancak, yapılan çalışmalar; tüp bebek tedavisi döngüsünden önce yapılan PRP işleminin, tedavide başarı şansını %50’nin üzerinde arttırdığını göstermektedir.

PRP Tedavisi Ne Zaman Yapılmalı?

PRP tedavisi, tüp bebek tedavisinden ortalama 2-3 ay önce yapılmaktadır. Veriler, işlemin sonuçlarının 3-4 ay sonra görüldüğünü göstermektedir. Ancak, uzun vadeli etkileri, henüz tam olarak bilinememektedir.

Kaynak: Prof.Dr. Bülent TIRAŞ

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