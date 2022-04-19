Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden sonra yorumlarını güncelleyen Analist Tunç Şatıroğlu, FED yetkililerinin yaptıkları konuşmalar ile piyasaların hareketlendiğine dikkat çekti. İşte Analist Tunç Şatıroğlu’nun ekonomi piyasalarına dair yaptığı yorumlara ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son aylarında yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları, aralık ayına gelindiğinde hem döviz kurlarının hem de altın fiyatlarının tarihi rekor seviyesine ulaşmalarına sebep olmuştu. Bu durumun gündelik hayat şartlarına olumsuz olarak etki etmesi hem yatırımcıları hem sade vatandaşı hem de ülke ekonomisini çıkmaza soktu.

Aralık ayında Merkez Bankası’nın doğrudan piyasa müdahaleler, dolar rezervinden dolar bozdurması ve 21 Aralık tarihinde yürürlüğe giren kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi kararı, piyasaların bir gecede gerilemiş olmasına katkı sağlamış olsa da ocak ayına girilmesi ile birlikte döviz kurlarında ve altın fiyatlarında tekrar dalgalı hareketler gözlendi. FED faiz kararlının piyasa baskıları ve Rusya- Ukrayna savaşı etkisi ile yükseliş trendine giren piyasalar, ekonomi uzmanlarının konuya ilişkin yorumlarını güncellemelerine yol açtı. Bu esnada yorumlarını güncelleyen ve kamuoyu ile paylaşan uzmanlardan biri de Analist Tunç Şatıroğlu oldu.

“Savaş Fiyatlaması Sonlandı!”

Yaklaşık olarak 2 ay önce resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı bir taraftan iki ülkenin sahip olduğu emtia varlıklarının değer kazanmasına yol açarken, diğer taraftan da ekonomi piyasalarının tekrar yükseliş trendine girmelerine sebep oldu. Bir süredir devam eden savaşın ekonomi piyasaları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler yakından takip edilirken, Analist Tunç Şatıroğlu’ndan konuya ilişkin güncel yorumlar geldi.

Piyasalara ilişkin yaptığı yorumlar ile dikkat çeken isimlerden biri olan Tunç Şatıroğlu, savaşın piyasa fiyatlandırmasının son bulduğunu ifade etti.

FED Yetkilileri Bilerek Mi Yapıyor?

Savaş durumundan sonra FED yetkililerinin konuşmalarına da dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, yetkililerin konuşma yaptıkları her gün piyasaların hareketlendiğini, konuşmaların olmadığı günlerde ise piyasanın kendisini toparladığını iddia etti. Bu tespit, FED yetkililerinin piyasa hareketliliğini bilerek sağladıkları yönünde yorumların yapılmasına sebep oldu.

“10 Yıllık Tahviller Düşerse Dolar Da Düşer!”

Dolar fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şatıroğlu, ABD’nin 10 yıllık tahvillerinde düşüş gözlenmesi ile dolarda da düşüşün başlayacağını belirtti. Şatıroğlu söz konusu düşüşün birkaç hafta içerisinde yaşanacağını iddia etti.

Gursesgazetesi yatırım tavsiyesi vermez. Habere konu olan ifadeler, uzmanların piyasa yorumlarından ibarettir.