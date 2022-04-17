Akbank ihtiyaç kredisinin tüketicilere sunduğu özel kampanyalar ve düşük faiz oranlarından yararlanmak artık daha kolay. Uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi almak için şubeye gitmeden işlem yapabilirsiniz.

Akbank’ın sunduğu ihtiyaç kredisi anında verilen hızlı krediler arasında bulunuyor. Akbank, tüketici dostu bir strateji ile tasarladığı ihtiyaç kredisinin vadesi, faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri geniş bir skalaya sahip. Acil ihtiyaç kredisine gereksinim duyan herkes Akbank’ın dijital kanallarını kullanarak şubeye dahi gitmeden kredi başvurusu yapabilir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi için yeni nesil başvuru kanallarının kullanılmasını tavsiye ediyor. Şubeye gitmeden, vakit kaybetmeden daha kısa sürede yapılabilecek başvurular için uygun alanı da sağlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını hızla giderebilmek için kendini sürekli geliştiren ve dijital bankacılık kanallarını iyileştiren Akbank, kredi başvurularını da bu kanallardan alıyor. Akbank’tan ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin başvuru için kullanabileceği kanallar şu şekildedir:

Akbank internet sitesi

Akbank internet bankacılığı

Akbank mobil bankacılık uygulaması

Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Akbank’ın ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz oranları tüketici dostu olması ile dikkat çekiyor. Kredinin sigortalı ve sigortasız olmasına göre belirlenen faiz oranları, tüketicilerin geri ödeme imkanını da kolaylaştırıyor. Akbank’ın sigortasız ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz oranı %2,11’ken; sigortalı ihtiyaç kredisinin faiz oranı %1,99’dur.

Akbank En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Akbank ihtiyaç kredisi için başvuru yapılacak miktarları belirlemiştir. Alt ve üst limit dahilinde istenilen tutar için kredi başvurusu yapılmasına izin verilir. Alt limit 1.000,00 Türk lirasıyken üst limit 100.000,00 Türk lirasıdır.

Akbank İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Akbank ihtiyaç kredisinin vade uzunluğu da alt ve üst sınırlara sahiptir. İhtiyaç kredisi için alınabilecek olan en kısa vade uzunluğu 1 ay; en uzun vade ise 36 aydır. Akbank ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler kendi belirleyecekleri vade ve tutara göre geri ödeme miktarını internet sitesinden hesaplayabilmeleri mümkündür. Akbank, başvuru öncesinde ödeme planının ön izlemesini sunarak tüketicilerin işlerini kolaylaştırır.