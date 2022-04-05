Türkiye İstatistik Kurumu dün gündüz saatlerinde mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan veriler ışığında nisan ayı kira artırım oranı da belli oldu. İşte ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiren nisan kira artış oranına ilişkin haberin ayrıntıları…

Hem ülkemizin hem de diğer dünya ülkelerinin en büyük ekonomik problemlerinden biri olan enflasyon, nisan ayında da peşimizi bırakmadı. Türkiye İstatistik Kurumu, dün gündüz saatleri itibari ile mart ayı enflasyon verilerini açıklayarak, söz konusu verilerin uzman beklentilerinin çok daha üstünde olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, ev sahiplerinin nisan ayı içerisinde kira bedellerine yansıtabilecekleri azami oran da açıklandı. Açıklanan kira artış oranını merak eden ev sahipleri ve kiracılar, konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladılar.

Türkiye İstatistik Kurumu Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu hem vatandaşların hem de ekonomi uzmanlarının merak ile beklediği mart ayı enflasyon verileri, dün gündüz saatleri itibari ile açıkladı. TÜİK’in kamuoyu ile paylaştığı enflasyon verilerinin, beklentilerin oldukça üstünde olduğu gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon oranını yüzde 5,46, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 61,14 olarak açıkladı. Bu verilerin yüksekliği hem vatandaşların hem de piyasa uzmanlarının endişe duymasına sebep oldu.

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileri ile birlikte, ev sahiplerinin kira artış zamanı gelmiş olan kiracılarına nisan ayı içerisinde yansıtabilecekleri azami kira artış oranı da belli oldu. Buna göre ev sahipleri, nisan ayında mevcut kira bedellerine en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapabilecek.

Ne Kadar Kira Ödeyeceğim?

Kiracılar, TÜİK’in nisan ayı kira artış oranını açıklamasından sonra nisan ayında ne kadar kira ödeyeceklerini hesaplamaya başladılar. Buna göre bazı kira bedellerine karşılık gelen yeni tutarlar şu şekilde hesaplandı: