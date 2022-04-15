Yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken öğrenciler için yeni duyuru yapıldı. Bazı kurumlar lise, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim gören öğrencilere, karşılıksız burs ödemesi yapılacağını bildirdi. İşte eğitim bursu veren kurumlara yönelik haberin ayrıntıları…

Ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmeler, gündelik hayat şartlarının giderek pahalılaşmasına sebep oldu. Nerede ise her gün gelen zam haberleri, eğitim masraflarının da artmasına sebep oldu. Bu noktada eğitim hayatlarını maddi kaygılar altında sürdürmek istemeyen öğrencilere, burs çağrısı yapıldı. Yeni dönemde öğrencilerin eğitim düzeylerine göre farklı tutarlarda burs hizmeti sunan kurumlar belli oldu.

TÜBİTAK Eğitim Bursu 2022

Türkiye’nin köklü kurumlarından biri olan TÜBİTAK hem ülke içi araştırma ve bilim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi hem de bu esnada öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi katkıda sağlanabilmesi adına, yeni dönemde bazı gruplar içerisinde yer alan öğrencilere burs imkânı tanınacağını duyurdu.

TÜBİTAK tarafından yapılan yeni dönem burs duyurusuna göre enflasyon oranları ve diğer mali veriler ışığında, burs ücretlerinin güncellendiği bilgisi verildi. Buna göre TÜBİTAK’ın belirlediği şartları sağlayan lisans öğrencilerine bin 250 TL, yüksek lisans öğrencisi olup TÜBİTAK ARDEP ya da TÜBİTAK TEYDEP projelerinde görev alanlara 4 bin 250 tutarında burs imkânı sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Kaymakamlıklardan Tüm Öğrencilere Eğitim Bursu 2022

Hem ihtiyaç sahibi ailelerin hem de diğer gruplarda yer alan ailelerin en çok başvuru yaptığı kurumlardan biri olan kaymakamlıklar, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de öğrencilere eğitim bursu vermeye devam ediyor. Bu noktada öğrencilerin eğitim düzeylerine göre farklı tutarlar belirleyen kurumlar, ilgili burs ödemelerini okulun açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan süre boyunca her ay yapıyorlar.

Kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş olan burs ücretleri ise şu şekilde duyuruldu:

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine: 500 TL

Lise ve lisans öğrencilerine: 456- 900 TL

Türk Eğitim Vakfı Eğitim Bursu 2022

Ülke içi eğitim düzeyinin yükselmesi için başarılı ancak maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs imkânı tanıdığını duyuran kurumlardan biri olan Türk Eğitim Vakfı, yeni dönem burs ücretlerini şu şekilde bildirdi: