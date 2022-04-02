TRT ekranlarında birkaç ay sonra başlayacak olan Yeşil Vadinin Kızı dizisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Dizi daha yayınlanmadan önce sosyal medyada en fazla konuşulanlar listesine girerken izleyiciler ise dizinin nerede çekildiğini, setin nerede olduğunu merak ediyor. TRT Yeşil Vadinin Kızı Dizisi Nerede Çekiliyor? Yeşil Vadinin Kızı Seti Nerede? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TRT ekranlarında birkaç ay sonra başlayacak olan Yeşil Vadinin Kızı dizisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Dizi daha yayınlanmadan önce sosyal medyada en fazla konuşulanlar listesine girerken izleyiciler ise dizinin nerede çekildiğini, setin nerede olduğunu merak ediyor. TRT Yeşil Vadinin Kızı Dizisi Nerede Çekiliyor? Yeşil Vadinin Kızı Seti Nerede? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Anne With An E dizisinin Türkiye uyarlaması olan Yeşil Vadinin Kızı dizisi bugün en fazla konuşulanlar listesine girdi. İzleyicilerin dizi oyuncularını ve yabancı uyarlamasını eleştirdiği Yeşil Vadinin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Yeşil Vadinin Kızı dizisi seti nerede? İşte detaylar ve daha fazla bilgiler yazının devamında yer alıyor.

YEŞİL VADİNİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne With An E dizisinden uyarlama olan Yeşil Vadinin Kızı dizisinin çekim yeri şimdilik İstanbul'da yer alırken ilerleyen günlerde detayların paylaşılması ile birlikte gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

YEŞİL VADİNİN KIZI DİZİSİ NEREDEN UYARLAMA?

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'de 3 sezon boyunca yayınlanan Anne With An E dizisinden uyarlama olan Yeşil Vadinin Kızı dizisi çok merak ediliyor. Dizinin Netflix bölümleri büyük merak konusu olurken Yeşil Vadinin Kızı konusunda neler olacak merak ediliyor.

Lucy Maud Montgomery'e ait klasik çocuk edebiyatında yer alan Green of Green Gables uyarlaması olan hikaye sosyal medyada çok konuşuluyor.

YEŞİL VADİNİN KIZI KONUSU

Lucy Maud Montgomery’e ait klasik çocuk edebiyatı kitaplarından Anne Green of Green Gables’dan uyarlama olarak alınan Anne With E’nin konusu Matthew ve Marilla Cuthbert kardeşlerin çiftliklerinde yaşadıkları hayat işleniyor. Çiftliğe yardımcı olması için yanlarına aldıkları bir erkek çocuğunu evlat edindiklerini sanıp aslında hayat dolu bir kız çocuğunu evlat edindiklerini anlayan iki kardeşin birlikte yaşadıkları hayatta başlarında geçen olaylar ele alınıyor.

YEŞİL VADİNİN KIZI OYUNCULARI

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Yeşil Vadinin Kızı dizi oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Beren Gökyıldız, Aslı Altıkulaç Saçar, Ece Gürer, Deniz İrem Morkoç, Dila Uca, Berfin Alarçin, Berk Yıldırım, Beril Özcan, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Ezgi Ulusoy Tamer, Aslıhan Aksel, Özkan İpek, Görkem Ece Ercan, Mert Aydoğdu.