Uzun yıllar boyunca TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Seksenler dizisinin yayınlanmaması izleyicilerin ilgisini çekti. Peki Seksenler dizisi neden yayınlanmıyor?

Bir süredir ekranlara gelmeyen TRT1'in en çok sevilen dizisi Seksenler, izleyicileri tarafından merak edildi. Ekranlarda senelerdir görmeye alıştığımız dizinin son zamanlarda ekranda olmaması "Seksenler final yaptı" iddialarına yol açtı. Peki Seksenler dizisini final mi yaptı?

TRT1 Seksenler Dizisi Neden Yok?

Yönetmenliğini Birol Güven'in üstlendiği Seksenler dizisi 10 sezondur sevilerek takip edilen diziler arasında yer almayı başardı. Oyuncu kadrosunun son derece tecrübeli ve başarılı olması da bu izlenme oranlarındaki en büyük etken oldu. Ekranlardan, izleyicilere sıcak ve samimi bir hava bırakan dizinin bir süredir ekranda olmaması ise dikkat çekti. Konusunun samimiyeti desteklediği dizide oyuncuların aile şefkati ile birbirleri ile diyolag halinde olmaları izleyicide büyük bir etki bıraktı. Peki Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Seksenler dizisinin konusu nedir?

Seksenler Dizisi Konusu Nedir?

Seksenli yılların ve zaman zaman günümüzün yer aldığı dizide, küçük bir mahallede yaşayan insansanların yaşadıklarından bahsediyor. Herkesin birbirini tanıdığı ve samimiyetin daha yüksek seviyelerde olduğu mahallede, kişilerin birbiri ile olan ilişkileri anlatılıyor. İzleyicilerin kendinden de bir parça bulduğu dizi 10 sezon boyunca devam ediyor.

Seksenler Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yakın zamanda dizinin en önemli karakterlerinden biri olan, Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesi, dizide büyük bir yıkımın yaşanmasına neden olmuştu. Tüm oyuncular ve set ekibini yasa boğan bu ölüm sonrası, dizide hem seyirciler tarafından hem de oyuncular tarafından Rasim Öztekin'in yokluğu hissedildi.

Dizide oynayan diğer oyuncular ve karakterler ise şu şekildedir:

Rasim Öztekin - Fehmi

Özlem Türkad - Rukiye

Şoray Uzun - Ahmet

Begüm Öner - Elvan

Ayşe Tolga - Gülden

İlker Ayrık - Çağatay

Berat Yenilmez - Sami

Serhat Kılıç - Ergun

Hakan Bulut - Butik Ali

Mahir İpek - Suat

Necmi Yapıcı - Mesut

Kemal Zeydan - Zeynel

Hacı Ali Konuk - Bekir

TRT1 Seksenler Dizisi Neden Yayınlanmıyor?

Uzun süredir ekranlarda olmayan dizinin final yapmadan kaldırıldığı söylentileri sosyal medyada gündem olmuştu. Fakat yapılan açıklamaya göre Ramazan programları sebebiyle yayını durdurulan dizinin, Ramazan'dan sonra devam edeceği öğrenildi.