Cuma akşamı TRT 1'de yayın hayatına girecek olan Kasaba Doktoru dizisi şimdiden merak edilenler arasında. Peki kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kasaba Doktoru dizisi tekrarı ne zaman ve nerede yayınlanacak?

8 Nisan Cuma akşamı yayın hayatına girecek olan TRT 1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru, büyük bir heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve filmin konusu dizi severler için oldukça ilgi uyandırdı. Bu akşam ve sonrasından her Cuma saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizinin yorumları şu an bile oldukça olumlu yönde oldu. Peki Kasaba Doktoru dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak?

Kasaba Doktoru Konusu

Dizinin konusu oldukça ilgi çekti. Dizinin bu derece ilgi uyandırması ve merakla beklenmesinde oyuncu kadrosu kadar filmin konusu da etkili oldu. Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer karakterinin, kendisi gibi doktor olan Hakan ile bir kasabada yollarının kesişmesi ile olaylay gelişiyor. Aynı hastanede bulunan Leyla karakteri ile Ömer karakteri arasındaki yaşanacaklar da son derece merak konusu

Kasaba Doktoru Oyuncu Kadrosu

Dizide bulunan isimler özellikle son dönemin yıldızlarından. Genç ve isimlerini yetenekleri ile duyurmuş isimler dizi için son derece gelecek vaadediyor. Başrollerin dışındaki diğer oyuncular da önceki projelerinde isimlerini duyurmuş isimlerden oluşuyor. Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları ise başlıca şu şekilde:

Dr. Ömer Özen - Deniz Can Aktaş

Dr. Hakan Aydıner - Ozan Akbaba

Dr. Leyla Erpek - Hazal Subaşı

Başhemşire Mine Yıldız - Vildan Atasever

Dizinin yayın tarihi ise çok konuşulanlar arasına girdi. Uzun senelerdir yayın hayatında olan Arka Sokaklar ve yayınlandığı tarihten itibaren izleyicilerden tam puan almayı başan Aziz dizisi ile aynı gün yayınlacak. Bu da izleyicilerde "Kasaba Doktoru dizisi rakip olabilecek mi?" sorusunu uyandırdı. Yayınlandığı her dönemde reytinglerde başarı elde eden Arka Sokaklar dizisi karşısında elde edeceği başarı durumu herkes tarafından merak konusu oldu.

Kasaba Doktoru Dizisi Tekrarları Ne Zaman Yayınlanıyor?

8 Nisan Cuma günü yayın hayatına girecek olan dizi artık her hafta TRT 1'de saat 20.00'da yayın hayatına devam edecek. Dizinin tekrarlarının ise hangi günler ve hangi saat aralıklarında yayınlanacağı henüz belirli değil. Fakat dizi yayınlandıktan hemen sonra kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler TRT 1'in internet sitesini ziyaret edebilir.