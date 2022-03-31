Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından birisi olan TRT 1'de geçtiğimiz günlerde başlayan Kara Tahta dizisi bu hafta ilk bölümü ile birlikte yayınlandı. Kara Tahta dizisi kısa süre içerisinde sosyal medyada en fazla konuşulan diziler arasında yer alırken dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl şekillendi merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından birisi olan TRT 1'de geçtiğimiz günlerde başlayan Kara Tahta dizisi bu hafta ilk bölümü ile birlikte yayınlandı. Kara Tahta dizisi kısa süre içerisinde sosyal medyada en fazla konuşulan diziler arasında yer alırken dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl şekillendi merak ediliyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TRT 1'de Mart ayının son haftası ilk bölümü ile birlikte ekranlara gelen Kara Tahta bölümü her hafta Çarşamba günleri yeni bölümü ile yayınlanacak. Dizi farklı bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibi ile birlikte yayınlanırken reyting sonuçları ise merak edildi. Diziyi takip edenler dizi ile ilgili gelişmeleri takip ederken reyting sonuçları nasıl şekillendi merak ediliyor. Kara Tahta’yla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar pek iç açıcı değilirken reyting sonuçları ise nasıl şekillendi merak konusu. İşte tüm detaylar ve daha fazlası gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

KARA TAHTA REYTİNGLERİ

Kara Tahta dizisinin başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner yer alırken dizi açılışını Çarşamba günü TRT ekranlarında yaptı. Dizinin reyting sonuçları ise hem yapım ekibi tarafından hem de izleyiciler tarafından büyük hüsran yarattı. İşte Kara Tahta reyting sonuçları..

Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek olan Kara Tahta dizisi ilk reyting sonuçlarında ilk 10'a dahi giremeyerek hüsran yaşattı. Kara Tahta dizisi reyting listesinde 14.sırada yer aldı.

KARA TAHTA DİZİ EKİBİ

TRT ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta'da uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz isimler başrollerde oynuyor. Bu isimler ise Furkan Andıç ve Miray Daner oldu. İkilinin fanları uzun süredir yeni projeyi beklerken TRT ekranlarında başlayan dizinin reyting sonuçları ise merak ediliyor. Dizinin ilk bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelirken reyting sonuçları ise çok konuşuldu.