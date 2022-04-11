TRT 1 ekranlarının iddialı dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitliyor! Peki; dizinin başrol oyuncusu kimdir, yer aldığı projeler nedir?

TRT 1 ekranlarında her Pazartesi izleyiciler ile buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde en çok dikkat çeken oyunculardan biri Barış Arduç oldu.

21'nci bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki; Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Alparslan, Barış Arduç kimdir, Barış Arduç filmleri ve ödülleri, Barış Arduç evlimi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi saat kaçta gibi soruların cevapları haberimizin devamında.

Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi TRT 1 Saat Kaçta?

Her hafta pazartesi akşamları sevenleriyle TRT 1 ekranlarında buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu akşamki bölümü için seyirciler heyecanlı. Başarılı dizi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için dizinin tekrarı, dizi bittiğinde TRT 1 resmi internet sitesinde ve daha sonra TRT 1 YouTube kanalında paylaşılacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu Alparslan Kimdir? Barış Arduç Hayatı

1987 yılında İsviçre'de dünyaya gelen Barış Arduç Arnavut kökenlidir. Karadenizli bir ailenin çocuğu olan Arduç'un Annesi Artvin, babası ise Ordu'ludur. 10 yıla yakın Scherzingen, İsviçre'de yaşayan Arduç ailesi 1995 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.

Eğitim hayatına Gölcük'te başlayan Arduç, 1999 depremi nedeniyle Merkez, Bolu'ya taşınmıştır. 8 yıl boyunca can kurtaranlık yapmış olan Arduç, yıllarca oyunculuk ile ilgilenmiştir.

Başarılı isim Barış Arduç'un oyunculuk hayatı, Sadri Alışık Tiyatro'sunda eğitim alarak başlamıştır.

Barış Arduç Dizi ve Filmleri

2011 - Küçük Hanımefendi

2011 - Dinle Sevgili

2011 - Pis Yedili

2012 - Benim İçin Üzülme

2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı

2014 - Sadece Sen

2014 - Deliha

2015 - Racon: Ailem İçin

2015 - 2017 Kiralık Aşk

2017 - Mutluluk Zamanı

2019 - Kuzgun

2020 - Çukur

2021- Alparslan: Büyük Selçuklu

Barış Arduç Evli Mi?

Barış Arduç'un hayranları, başarılı oyuncunun evli olup olmadığını internet üzerinde araştırıyor. Ünlü oyuncu; uzun yıllar boyunca sevgilisi olduğu Gupse Özay ile Çeşme'de sade ve şık bir törenle dünya evine girdi. Aynı zamanda güsel oyuncu Gupse Özay ile Deliha filminde rol arkadaşlığı yaptılar.