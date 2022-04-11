TRT 1 ekranlarının iddialı dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitliyor! Peki; dizinin başrol oyuncusu kimdir, yer aldığı projeler nedir?
TRT 1 ekranlarında her Pazartesi izleyiciler ile buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde en çok dikkat çeken oyunculardan biri Barış Arduç oldu.
21'nci bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki; Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Alparslan, Barış Arduç kimdir, Barış Arduç filmleri ve ödülleri, Barış Arduç evlimi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi saat kaçta gibi soruların cevapları haberimizin devamında.
Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi TRT 1 Saat Kaçta?
Her hafta pazartesi akşamları sevenleriyle TRT 1 ekranlarında buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin bu akşamki bölümü için seyirciler heyecanlı. Başarılı dizi saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için dizinin tekrarı, dizi bittiğinde TRT 1 resmi internet sitesinde ve daha sonra TRT 1 YouTube kanalında paylaşılacak.
Alparslan: Büyük Selçuklu Alparslan Kimdir? Barış Arduç Hayatı
1987 yılında İsviçre'de dünyaya gelen Barış Arduç Arnavut kökenlidir. Karadenizli bir ailenin çocuğu olan Arduç'un Annesi Artvin, babası ise Ordu'ludur. 10 yıla yakın Scherzingen, İsviçre'de yaşayan Arduç ailesi 1995 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır.
Eğitim hayatına Gölcük'te başlayan Arduç, 1999 depremi nedeniyle Merkez, Bolu'ya taşınmıştır. 8 yıl boyunca can kurtaranlık yapmış olan Arduç, yıllarca oyunculuk ile ilgilenmiştir.
Başarılı isim Barış Arduç'un oyunculuk hayatı, Sadri Alışık Tiyatro'sunda eğitim alarak başlamıştır.
Barış Arduç Dizi ve Filmleri
- 2011 - Küçük Hanımefendi
- 2011 - Dinle Sevgili
- 2011 - Pis Yedili
- 2012 - Benim İçin Üzülme
- 2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı
- 2014 - Sadece Sen
- 2014 - Deliha
- 2015 - Racon: Ailem İçin
- 2015 - 2017 Kiralık Aşk
- 2017 - Mutluluk Zamanı
- 2019 - Kuzgun
- 2020 - Çukur
- 2021- Alparslan: Büyük Selçuklu
Barış Arduç Evli Mi?
Barış Arduç'un hayranları, başarılı oyuncunun evli olup olmadığını internet üzerinde araştırıyor. Ünlü oyuncu; uzun yıllar boyunca sevgilisi olduğu Gupse Özay ile Çeşme'de sade ve şık bir törenle dünya evine girdi. Aynı zamanda güsel oyuncu Gupse Özay ile Deliha filminde rol arkadaşlığı yaptılar.