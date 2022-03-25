Türkiye'nin en büyük online sipariş platformlarından birisi olan Trendyol Yemek tüm illerde hizmete geçmesinin ardından restoran başvuruları alınmaya başladı. Peki Trendyol Yemek Restoran Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük online sipariş platformlarından birisi olan Trendyol Yemek tüm illerde hizmete geçmesinin ardından restoran başvuruları alınmaya başladı. Peki Trendyol Yemek Restoran Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Trendyol Yemek üzerinde sipariş almaya başlamak için; bir restoranınız veya yemek firmanızın olması gerekmektedir. Gelişen teknoloji çağı ile birlikte online ortamlardan sipariş alarak dükkan cirolarını arttırmak isteyen firma sahipleri Trendyol Yemek'te satışa başlamak istemektedir. Türkiye'nin en büyük online platformlarından birisi olan Trendyol Yemek, internet üzerinden sipariş almak için en önemli uygulamalar arasında yer almak istemektedir. Firma olarak Trendyol Yemek'te yer alabilmek için birçok bölgeden farklı tutarlarda sipariş alabilirsiniz. Firma ile başvuru yapmak isterseniz ad soyad bilgileriniz, telefon numaranız, işletmenizin bulunduğu konum, paket servis hizmeti, şirket türü ve yemek kategorisi gibi birçok bilgi istenmektedir.

Bu bilgilerin arasında şirkete dair yasal bilgiler, e-posta adresiniz ve kimlik bilgileriinz de talep edilmektedir.

Trendyol Yemek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gelişen teknoloji ile birlikte dijital çağ içerisinde online yemek siparişleri arasında Trendyol Yemek markası da bulunmaktadır. İnternet siparişlerinin alınması için Trendyol Yemek üzerinden sizler de sipariş alabilirsiniz. İnternet üzerinde kişiler bulunduğunuz bölgelerde Trendyol Yemek üzerinden hizmet verebilirsiniz. Trendyol Yemek restoran başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Trendyol Yemek başvurularında aşağıdaki bilgilere ihtiyaç olacak. Bunları hazır etmeniz oldukça önemlidir.

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İl/ilçe bilgisi

Mahalle bilgisi

Paket servis hizmeti verip vermediğiniz

Şirket türücü

Vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası

Restoran adı

Mutfak türü

Ad soyad

Cep telefonu

E-posta adresi

Bu bilgileri Trendyol Yemek restoran başvurusu yaparken ihtiyacınız olacak. Bu bilgileri doğru bir şekilde girerek, sizler için hazırlanan sözleşmeyi doldurup göndermeniz gerekmektedir. Tüm bu aşamalar sonrasında ise artık Trendyol Yemek üzerinde restoranınız satışa açılacaktır.