Türkiye'de otomobil sahiplerini ilgilendiren haberlerden birisi sabah itibariyle geldi. Trafik Sigortalarına Zam Geldi! Güncel Trafik Sigorta Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022

Türkiye'de otomobil sahiplerini ilgilendiren haberlerden birisi sabah itibariyle geldi. Türkiye'de artan enflasyon oranları ile birlikte otomobil sahipleri için zorunlu trafik sigortalarına zam geldi. Karar 15 Nisan 2022 Cuma günü Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) tarafından açıklandı. Vatandaşlar son dönemlerde gelen zamlara tepki gösterirken bir zam da trafik sigortalarına yansıdı. Buna göre ise yeni trafik sigorta fiyatları ne kadar oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trafik Sigortalarına Zam Geldi! Güncel Trafik Sigorta Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022..

TRAFİK SİGORTALARINA ZAM GELDİ!

Araç sahiplerine akaryakıt zamları darbesi sonrasında bir darbe de trafik sigortasından geldi. Yayınlanan genelgeye göre her ay zam izni geliyor. Zamlara karşı sigortasını ödeyemeyecek kişilerin araçlarının trafikte dolaşması tehlike yaratacak.

Zorunlu trafik sigortalarına her ay düzenli olarak %2,25 oranında zamlanacak. Yıllık oranda zorunlu trafik sigortasının zam oranı ise %51 olarak açıklandı. Bu oranlar sonrasında ise her ay zorunlu trafik sigorta fiyatlarının artacağı bilgisine ulaşıldı. Vatandaşların gelen bu haber sonrasında ise ne yapacağı bilinmezken zamlı fiyatların ne zaman uygulanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARI NE KADAR OLDU 2022

Zorunlu trafik sigortalarına her ay gelmesi kesinleşen %2,25 oranında ki zam sonrasında güncel fiyatlar belli oldu.

İşte trafik sigortasında ki fiyat değişenliği:

Nisan ayında en ucuz trafik sigorta primi 1.235 TL

Mayıs ayında zamlı fiyat ile birlikte en ucuz trafik sigorta primi 1.263 TL

Haziran ayında 1.291 TL

Temmuz ayında 1.320 TL

Gelen zam ile birlikte trafikte sigortasız araç sayısında artış yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar gelecek zamlar ile birlikte zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sayısının 10 milyona çıkması bekleniyor. Bu gelişmeler ise trafikte tehlike yaratacak.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer kara yolu taşıtları için sigortadır.

TRAFİK SİGORTALARI NEYİ KAPSAR?

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere, poliçe limitlerine ve kusur oranlarına göre sigorta şirketi tarafından karşılanır.