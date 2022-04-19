Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kayserispor takımını ağırlıyor. Trabzonspor Kayserispor Maçı Canlı İzle, Trabzonspor Kayserispor Türkiye Kupası A Spor İzle.. 19 Nisan Trabzonspor Kayserispor maçı izle..

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kayserispor takımını ağırlıyor. Süper Lig'de 33.haftanın geride kalması ile birlikte 11 puanla liderlik konumunda bulunan Trabzonspor, ligi çifte kupayla kapatmak istiyor. Süper Lig şampiyonluğuna yakın olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu duble yaparak tamamlamayı düşünüyor. Trabzonspor Kayserispor karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmasına birkaç hafta kalan Trabzonspor, sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Şampiyonluk için geri sayıma geçen bordo mavili ekip Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında ligde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması öncesinde Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Djaniny eksikler arasında yer alıyor. Kayserispor'da ise karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI A SPOR İZLE

Bordo mavili ekip karşılaşma öncesinde kupayı kazanmak için elinden geleni yapacaklarını açıklarken karşılaşmanın ise A Spor ekranlarında yayınlanacağı açıkladı.

Trabzonspor Kayserispor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ise karşılaşmayı A Spor'un web sitesi üzerinden canlı ekran kısmından izleyebilecek iken televizyon uydularında ise A Spor kanalından şifresiz olarak takip edebilecek.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Kazananın finale çıkacağı karşılaşma öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler ise Trabzonspor Kayserispor karşılaşmasını şifresiz (ücretsiz) olarak A Spor ekranlarından takip edebilecek.

ZTK Yarı Final karşılaşmasında Trabzonspor Kayserispor maçı 20:30'da başlayacak.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, A.Ömür, Kouassi, Nwakaeme Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic