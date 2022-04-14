Trabzonspor - Karagümrük maçı öncesi karşılaşmayı tek maç satın alma fiyatı 2022 araştırması sürüyor. Trabzonspor Karagümrük maçını donmadan ve kesintisiz olarak beIN Sport ve beIN Connect üzerinden tek maç satın alarak izleme şansınız var. İşte Trabzonspor Karagümrük tek maç satın alma fiyatı ve Trabzonspor Karagümrük maçı nasıl tek maç satın alınır sorularının yanıtı haber detayında.

Trabzonspor - Karagümrük maçı öncesi maçı tek maç satın alma fiyatı 2022 araştırması sürüyor. Trabzonspor Karagümrük maçını donmadan ve kesintisiz olarak beIN Sport ve beIN Connect üzerinden tek maç satın alarak izleme şansınız var. İşte Trabzonspor Karagümrük tek maç satın alma fiyatı ve Trabzonspor Karagümrük maçı nasıl tek maç satın alınır sorularının yanıtı haber detayında.

beIN Connect paketleri ile Süper Lig'in 33. haftasında 15.04.2022 tarihinde oynanacak olan Trabzonspor - Karagümrük karşılaşmasını internetten canlı izleyebilirsiniz. Taraftar ve Süper Lig paketlerinin aylık, sezonluk, yıllık paket çeşitlerinden dilediğinizi seçerek telefon, tablet, laptop, bilgisayar, Smart TV, Apple TV, Android TV üzerinden Trabzonspor Karagümrük takımı arasındaki heyecanlı karşılaşmayı anında izlemeye başlayabilirsiniz.

beIN Sports Tek Maç Satın Alma fiyatı 2022

beIN Sports'ta yayınlanan maçları izleyebilmek için aşağıda anlatılan satın alma seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Süper Lig’teki maçları beIN Connect Paketleri ile internetten tek maç alarak hemen izleyebilir veya İzle Öde seçeneği ile TV üzerinden dilediğiniz tek maçı satın alabilirsiniz.

Maç izle ve Öde

Süper Lig maçları da Salonlar'da!

beIN Sports Tek Maç Fiyatları

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanan derbi maçı fiyatı: 96TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Spor Kulüpleri arasında oynanan maç fiyatları: 66TL

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dışında yer alan tüm takımlar arasında oynanan tüm maç fiyatları: 33TL

Fiyatlar maç başına olup, fiyatlara KDV dahildir.

Not: Günün maçını izlemek istiyorsanız, maçın başlama saatinden 30 dakika öncesine kadar beIN Sports paketlerinden birine üye olmak veya maç siparişinizi vermelisiniz.

Trabzonspor Karagümrük tek maç ne kadar?

Maç İzle ve Öde Nasıl Sipariş Ederim?

Sipariş etmek çok kolay;



1) Sitemizden Online İşlemler’ı tıklayın.



2) 0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve sesli yanıt sistemini takip ederek siparişinizi verin.



Karşılaşmaların gün ve saatlerinin belirlenmesi, Futbol Federasyonu'nun inisiyatifindedir. Değişiklikleri, günlük gazetelerden, www.digiturk.com.tr'den ve DigiKumanda'nız üzerindeki GUIDE tuşuna basıp e-rehber'den öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor Karagümrük Maçı Ne Zaman?

Trabzonspor takımı ile Karagümrük takımı arasında oynanacak olan Süper Lig maçını 15.04.2022 tarihinde beIN Connect paketleri ile canlı izleyebilirsiniz. Aylık, haftalık ve sezonluk paket satın alarak; ister sadece kendi takımınızı, isterseniz de tüm Süper Lig maçlarını hemen izlemeye başlayın!

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Karşılaşmayı Web'den, Cep'ten, TV'den İzle!

beIN Connect paket satın alarak Trabzonspor Karagümrük karşılaşmasını bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, Smart TV'den ve Android TV'den dilediğiniz yerden karşılaşmayı izlemeye başlayabilirsiniz.

Trabzonspor Karagümrük Maçını Nasıl izlerim?

Trabzonspor Karagümrük maçını internetten canlı izlemek için beIN Connect Süper Lig paketi kupon kodu almalısınız. Tüm Süper Lig maçlarını veya sadece taraftarı olduğunuz takımın maçlarını izleyebileceğiniz aylık, yıllık paket seçenekleri bulunmaktadır.

Kupon kodu satın aldıktan sonra beIN Connect hesabınıza giriş yaparak kupon kodunu yükleyebilirsiniz. Mevcut üyeliğiniz bulunmuyorsa yeni üyelik oluşturarak kupon kodunu tanımlayabilir, paketinizi hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Kupon kodu ile yapılan üyeliklerde otomatik yenileme bulunmamaktadır.

beIN Connect’ten Tek Maç Nasıl Satın Alınır ?

Takımınızın maçlarını beIN Connect üzerinden tek maç satın alarak internetten izleyebilirsiniz. beIN Connect Tek Maç Satın Alma sayfasından tek maç fiyatları ve nasıl alınır hakkında bilgi alabilirsiniz.