Spor Toto Süper Lig'de 31.hafta karşılaşmalarında Trabzonspor evinde Beşiktaş takımını ağırlıyor. Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor'da yıllar sonra şampiyonluk hayalleri en üst seviyeye yaklaşırken Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Trabzonspor Beşiktaş maçını canlı izle Bein Sports 1 (3 Nisan 2022) İşte detaylar haberde yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 31.hafta karşılaşmalarında Trabzonspor evinde Beşiktaş takımını ağırlıyor. Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor'da yıllar sonra şampiyonluk hayalleri en üst seviyeye yaklaşırken Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.

Spor Toto Süper Lig 31.hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor evinde ezeli rakipleri arasında yer alan Beşiktaş'ğı ağırlıyor. Karşılaşma Pazar günü saat 20:30'da Akyazı Stadyumu'nda oynanırken maçın canlı yayınını ise beIN Sports yayınlıyor. Karşılaşma şifreli bir şekilde takip edilirken evlerinde yayın dekoderi olmayan vatandaşlar ise internetten karşılaşmayı ücretsiz ve şifresiz olarak takip etmek istemektedir. 3 Nisan Trabzonspor Beşiktaş maçı izle, şifresiz izle! Trabzonspor Beşiktaş beIN Sports canlı izle..

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE BEIN SPORTS

İzleyiciler Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması öncesinde maç linki arayışına girerken, maç linklerini veren web sitelerini araştırmaktadır. Karşılaşma öncesinde maçlar şifreli olarak beIN Sports üzerinden yayınlanırken şifresiz karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise canlı izleme linki arıyor.

Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasını yurt dışı kaynaklı "netsportv, justintv, selcuksportshd, jestyayın" gibi web sayfaları yayınlarken Türkiye'de ise bu karşılaşmaları izlemek yasal olarak yasaktır. İzleyiciler karşılaşmayı takip edecekleri web siteleri arayışında ise maç linki bulamamaktadır. İşte Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasını şifresiz yayınlayan kanallar.

Arena Sport 4

Bein Sports France 2 HD

BT Sport 1 HD

C More Streaming Sweeden

Livescore App

Paramount + USA

SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TV2 Play Norge

Haberpush HD

TV3 Sport Dansk HD

Viaplay Baltic HD

Arena sport 1 HD

Btv aksiyon HD

CBC sport hd

Viaplat Denmark HD

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖNCESİ ANALİZLER

Trabzonspor karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 30 maç oynarken, 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor 58 gol atarken, 26 gol yedi. 30 maçta 70 puan toplayan Trabzonspor son 5 maçta ise 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ise Trabzonspor maçı öncesinde ligde 30 maça çıkarken, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 30 maçta 44 gol atarken, 39 gol yedi. Beşiktaş 30 maçta 46 puan toplarken ligde 8.sırada yer alıyor. Beşiktaş son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.