Akaryakıt fiyatlarının Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile birlikte hızla artması, sürücülerin bütçelerini derinden etkiledi. Bu noktada yeni bir kampanya düzenliğini ilan eden Total, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine 50 TL tutarında akaryakıt ve otogaz desteğinin verileceğini bildirdi. İşte Total’in akaryakıt ve otogaz kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Aralık ayında hızlı bir şekilde yükselen döviz kurları ve altın fiyatları, ocak ayına gelindiğinde birçok sektöre yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Gıdadan otomotive kadar pek sektör ürününe yapılan yüksek oranlı zamlardan, akaryakıt sektörü de nasibini aldı. Ancak sektöre yansıtılan zamlar, yeni yılın sadece ilk zamları olarak geride kaldı.

Mart ayı itibari ile resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının brent petrolün varil fiyatını 130 dolara kadar yükseltmiş olması, ülke sınırları içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin de yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Savaşın başladığı ilk günlerde 25 TL seviyesine kadar dayanan motorin ve benzin fiyatları, gündelik hayat akışı içerisinde mecburen kendi aracını kullanmak zorunda olan sürücülerin bellerinin bükülmesine yol açtı.

Savaşın müzakere sürecine girmesi ve bu sürecin ılıman bir çerçevede yönetilmesi ile birlikte 20 TL seviyesine kadar düşen akaryakıt fiyatları, vatandaşların rahatlamalarına yetmedi. Bu noktada bütçeleri sarsılan sürücülere akaryakıt ve otogaz alışverişleri karşılığında destek olacağını bildiren Total, ilgili kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

Total Akaryakıt ve Otogaz Kampanyası 2022

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca sürücünün akaryakıt ve otogaz alışverişlerini yaptıkları istasyonlardan biri olan Total, yeni dönemde hızla artan akaryakıt fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını ilan etti. Firma bu ilanını, geliştirmiş olduğu akaryakıt ve otogaz kampanyası ile desteklemiş oldu.

Total tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına göre 15 Mayıs tarihine kadar Total istasyonlarından 2 kere 250 TL ve üzeri tutarlarda otogaz veya akaryakıt alışverişi yapan vatandaşlara, 50 TL tutarında yakıt para hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.

Total Akaryakıt ve Otogaz Kampanyasının Ayrıntıları

Total tarafından yapılmış olan duyuruya göre 50 TL’lik yakıt para hediyesinin kazanılabilmesi için 250 TL’lik alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekmektedir. Ayrıca kampanya diğer kart kampanyaları ile birleştirilebilmekte ve bu sayede daha üst limitlerde hediyelerden faydalanılabilmektedir. Kampanyanın yalnızca Total Club üyeleri için geçerli olduğu da paylaşılan diğer bilgiler arasında yer aldı.

Total Akaryakıt ve Otogaz Kampanya Başvurusu

Total tarafından geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına dahil olmak isteyen mevcut müşterilerin ek bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. Yeni müşterilerin ise Total Mobil uygulaması aracılığı ile Total Club üyesi olmaları gerekmektedir.