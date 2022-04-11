Torun Bakma Parası nasıl alınır ? Şartları nelerdir ? İçeriğin detayı için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Torun bakma parası en fazla 12 ay süreyle, 2022 yılı için 425 TL olarak belirlendi. Torun bakım maaşı almak için gerekli şartları taşıyan vatandaşların hem torunlarına bakması hem de aylık olarak belirli miktarda ücret almaları mümkün. Her yıl torun bakım maaşları ve bu desteğin kaç kişiye verileceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından değişiyor.

Torun Bakma Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Torun Bakma maaşı başvurusu yapmak isteyen kişiler, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine veya Çalışma İş Kurumu İl müdürlüğüne giderek başvuru yapabilir. Başvuru esnasında istenen evraklar, başvurduğunuz kuruma göre değişiklik gösterebilir. İstenen şartlara uygun olan ebeveynler bu proje kapsamındaki kuruluşlara gidip başvuruda bulunmak istediklerini belirtirler ise gereken işlemler başlatılır.

Torun Bakma Maaşı Online Başvurusu Nasıl Yapılır?

Torun bakma maaşı online başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı sitesi üzerinden online şekilde yapılır. Başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra form Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafınca incelenir ve kişi gereken şartlara uygun ise bu destekten faydalanabilir. Torun bakma maaşı talebinde bulunurken başvuru sürecinde başvurunun eksiksiz yapılması önemlidir. Eksik evrak teslimi, başvurunun kabul olmamasına veya başvuru süresinin uzamasına sebep olur.

Torun Bakma Maaşı Alabilmek İçin Şartlar Nelerdir?

Her sosyal destekte olduğu gibi torun bakma maaşı almak için de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği belli başlı şartların sağlanıyor olması gerekir. Torun bakma maaşı alma şartları şunlardır;

Toruna bakan ebeveynin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

Toruna bakan ebeveynin belirlenen pilot illerde ikamet etmesi gereklidir.

Bakılacak çocuğun ailesi ve ona bakacak kişinin aynı şehirde ikamet ediyor olması gereklidir.

Bakılacak çocuğun annesi mutlaka çalışıyor olması gerekir, annenin işi bırakması durumunda maaş kesilir.

Bakılacak çocuğun annesi torun bakma maaşı alabilmesi için en az bir sene çalışıyor olması gereklidir.

Bakılacak çocuğun annesi özel sektörde SSK kapsamında çalışıyor olması gereklidir.

Çocuğa bakacak ebeveynin çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda ve ruh sağlığının çocuğa bakabilecek düzeyde olması şarttır.

Bebek sahibi olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması şarttır.

Çocuğa maaş alan kişi haricinde bakıcı tutulursa maaş kesilir.

Bakılacak çocuğun babası ve annesinin geliri, belirlenen gelir sınırını aşmıyor olmalıdır. Belirlenmiş olan gelir sınırı asgari ücretin üç katıdır.

Çocuğa bakacak ebeveyn, çocuğun en fazla üçüncü derece akrabası olabilir.

Bakılacak çocuk 3 yaşını geçmiş ise torun bakma maaşı talep edilemez.

Çocuğa bakacak ebeveyn 65 yaş üstü ise torun bakım maaşı alması için sağlık raporu alması gerekir.

Bakılacak çocuğun annesinin primleri düzenli olarak ödeniyor olmalıdır.

Bakılacak çocuğun annesinin en az 360 günlük primi ödenmiş olmalıdır.

Bakılacak çocuğun annesi doğum sonrasında ücretsiz izin talep ederse torun bakma maaşından yararlanamaz.

Çocuğun annesinin işvereni ile arasında birinci, ikinci veya üçüncü derece kan bağı bulunmaması gerekir.

Torun bakma maaşı alan kişi, ikinci çocuk için ayrı bir torun bakma maaşı alamaz.

İkinci çocuk için torun bakma maaşı almak isteyen kişiler, 12 aylık torun bakma maaşı süresini doldurmuş olmalıdır. Bu süreyi dolduran kişiler ikinci çocuk için torun bakma maaşından tekrar yararlanabilir.

Bu şartları sağlayan kişiler online olarak veya gerekli kurumlara giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

Torun Bakma Maaşı Başvurusunu Hangi Tarihlerde Yapılabilir?

Torun bakma maaşı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu tarihler her yıl değişim gösterir bu yüzden torun bakma maaşı başvuru tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı resmî sitesinden takip edilmelidir.

Torun Bakma Maaşını Kimler Alabilir?

Torun bakma maaşı alan kişiler doğum sonrasında çalışmaya devam etmek isteyen veya çocuğunu bakıcıya emanet etmek istemeyen anneler için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan bir haktır. Dolayısıyla çalışmayan, doğum sonrasında çalışmayacak veya çocuğuna bakıcı tutacak olan anneler bu destekten faydalanamazlar. Doğum sonrası ücretsiz izin kullanan anneler ve işten ayrılmış anneler de torun bakma maaşı desteğinden yararlanamazlar.

Torun bakma maaşı alabilmek için hangi illerde ikamet edilmesi gereklidir?

Torun bakma maaşı alımı sadece pilot şehirler için geçerlidir. Bu bölgelerde ikamet etmeyen kişiler torun bakma maaşından yararlanamaz. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen illerde ikamet edip, daha sonrasında ikamet bölgesini değiştiren kişilerin torun bakma maaşları kesilir. Bakılacak çocuk ve çocuğa bakan kişi aynı şehirde ikamet etmeli ve zaman engeli bulunmamalıdır. 2022 yılı için belirlenmiş olan torun bakma maaşı ikamet bölgeleri aşağıdaki gibidir:

Bursa

Ankara

Antalya

İstanbul

İzmir

Kayseri

Konya

Sakarya

Gaziantep

Tekirdağ illerinde ikamet eden kişiler torun bakma maaşı desteğinden faydalanabilirler

Torun Bakma Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Torun bakma maaşı için gerekli evraklar eksiksiz biçimde Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmelidir, online başvurularda bulunan kişiler bu evrakları Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma kurumu resmî sitesine yüklemelidir. Online başvurularda eksik evrak olması başvuruyu geçersiz kılar. Torun bakma maaşı başvurusu için gerekli belgeler şu şekildedir:

Torun bakma başvuru belgesi

Bakılacak çocuğun, çocuğa bakacak kişinin ve çocuğun ebeveynlerinin kimlik fotokopisi

Bakılacak çocuğun ebeveynlerinin maaş bordrosu

Ebeveynlerin hizmet döküm belgesi

Çocuğa bakacak kişinin maaş bordrosu

Çocuğa bakacak kişinin ve çocuğun ebeveynlerinin ikametgâh belgeleri

Çocuğa bakacak kişi 65 yaş üzerinde ise sağlık belgesi

Torun Bakım Maaşı Kesilme Sebepleri Nelerdir?

Torun bakım maaşı kesilme durumları şunlardır;

Bakılacak çocuğun annesi işi bırakırsa

Bakılacak çocuğun ve ebeveynlerinin ikamet ettiği yer değişir ve yeni ikamet ettikleri il seçilen pilot iller arasında olmaz ise

Çocuğa bakacak kişinin ikamet ettiği yerin değişir ise ve yeni ikamet ettiği il, seçilen pilot iller arasında olmaz ise

Çocuğa bakacak kişinin ikamet ettiği ili değiştirip, çocuktan farklı bir yerde ikamet etmesi

Bakılacak çocuğa, bakan kişi dışında bir bakıcı tutulur ise

Çocuğun annesi işini değiştirir ve birinci ila üçüncü derece kan bağı olan bir işverenle çalışmaya başladığı tespit edilirse

Çocuğa bakacak olan kişinin sağlık sorunu olursa

Bakılacak çocuk yaşamını yitirirse

Bakılacak çocuk 3 yaşını doldurursa

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, ev ziyareti esnasında çocuğun bakımının yetersiz ve düzgün olmadığının tespit edilmesi durumunda torun bakım maaşı ödemesi kesilir.

Torun Bakım Maaşı nereden alınabilir?

Torun Bakım Maaşı almak için başvuru yapan kişiler, başvuruları kabul edildikten hemen sonra torun bakım maaşını almak için en yakın PTT şubelerine gitmelidir.

Torun Bakım Maaşı Alan Kişilere Ev Ziyareti Denetimi Yapılır mı?