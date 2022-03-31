TOKİ kura sonuçları belli oldu. Tekirdağ'lı vatandaşların uzun süredir beklediği o haber geldi. 2022 TOKİ Tekirdağ çekilişleri isim sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

TOKİ kura sonuçları belli oldu. Tekirdağ'lı vatandaşların uzun süredir beklediği o haber geldi. 2022 TOKİ Tekirdağ çekilişleri isim sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

Canlı yayın üzerinden gerçekleşen TOKİ Tekirdağ kura çekimi büyük heyecan yaratmıştı. O kura çekiminin sonuçlar belli oldu. İsim listesinin ve kura sonucunun açıklanmasını bekleyen vatandaşları büyük merak saldı. Peki TOKİ kura çekiminde hangi isimler yer aldı? 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları...

Tekirdağ TOKİ Kura Sonuçları

Tekirdağ vatandaşlarının uzun süredir beklediği o haber nihayetinde geldi. Tekirdağ TOKİ'de bulunan 515 adet binanın kuraları çekilmişti. Kura sonuçlar belli oldu. 515 adet dairenin yanında 20 adet dükkanın bulunduğu TOKİ konutları için 2+1 ve 3+1 daireler için sonuçlar belli oldu. İşte hem 2+1 hem de 3+1 daireler için çekilen kura sonuçları ve çıkan isimler...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bugün itibari ile gerçekleştirilen kura çekimlerinin sonuçları belli oldu. Tekirdağ TOKİ çekilişine katılan vatandaşların bir hayli merak etti TOKİ kura çekimi sonuçları haberimizin devamında yer alıyor.

Tekirdağ Çorlu TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı?

TOKİ Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştirilen kura çekimi vatandaşlar tarafından bir hayli merak edilirken gözler sonucu açıklayan haberlere çevrildi. Alt ve orta gelirli kişilerin katıldığı TOKİ kura seçimi açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 evlerin satışa sunulduğu TOKİ'de yapılan çekilişin sonuçları bir hayli merak ediliyor. Peki TOKİ kura sonuçları ne oldu? TOKİ kura çekimi listesinde yer alan isimler kim? İşte detaylar...

Tekirdağ Çorlu'da yapılan kuranın sonuçları TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruldu. Ev sahibi olmak isteyen adayların katıldığı TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı.