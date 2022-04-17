TOKİ başvurusunun koşulları nelerdir, TOKİ başvurusu nasıl yapılır ve gereken evraklar nelerdir bu yazımızda hazırladık. Siz de TOKİ başvurusu yapmak için bu yazıdan yararlanabilir ve bir ev sahibi olabilirsiniz.

TOKİ başvurusunun koşulları arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

TOKİ başvuru yapan kişiler T.C vatandaşı olmalıdır.

yapan kişiler T.C vatandaşı olmalıdır. TOKİ projesinin bulunduğu il ve ilçelerde bir yıldan az olmayan süredir ikamet edilmelidir.

Kişinin proje il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Kişilerin Toplu Konut İdare üzerinden bir konut satın almamış olması gerekmektedir. Ayrıca bu idareden konut kredisi de kullanılmamış olmalıdır.

Bireylerin kendilerine ya da eşine ait herhangi bir kayıtlı kat irtifakının bulunmaması gerekmektedir. Bu madde içerisinde bağ, bahçe ya da hisseli alanlar bulunmamaktadır.

Başvuru tarihinden hesaplanarak 25 yaşını dolduran kişiler TOKİ'ye başvuruda bulunabilir.

Bir haneden yalnızca bir kişi başvuruda bulunabilir.

Aylık hane geliri 6500 TL üzerinde olan kişiler TOKİ projesine başvuruda bulunamamaktadır. İstanbul için bu sınır 7000 TL'dir.

TOKİ Başvuru Nasıl Yapılır?

TOKİ başvurusunun yapılması e devlet üzerinden olmaktadır. TOKİ başvuru işlemleri için gereken koşulları sağlayan her birey başvuruda bulunabilir. Başvuru esnasında Ziraat Bankası ya da Halkbank'tan yararlanılabilir. Vatandaşlar TOKİ projelerine nasıl başvurabileceklerinin detaylarını TOKİ resmî web adresi üzerinden takip edebilir. Buna ek olarak e devlet üzerinde yer alan "İş yeri başvurusu" butonu kullanılarak da TOKİ evlerine başvuruda bulunulabilir. Başvuru öncesinde kişilerin yukarda yer alan koşulları sağlayıp sağlamadıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

TOKİ Başvuru İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Gözden kaçırmayın Halk Bankası Kampanyalı Taşıt Kredisine İnternetten Hızlı Başvuru Yapın!