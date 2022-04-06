Türkiye vatandaşları tarafından sürekli takip edilen elektrikli otomobil girişimi TOGG, seri üretim öncesinde girdiği testlerden geçebildi mi? Bugün paylaşılan gönderiye göre TOGG bakanlar tarafından test sürüşü yapıldı. İşte ayrıntılar..

Türkiye vatandaşları tarafından sürekli takip edilen elektrikli otomobil girişimi TOGG, seri üretim öncesinde girdiği testlerden geçebildi mi? Bugün paylaşılan gönderiye göre TOGG bakanlar tarafından test sürüşü yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından bugün yapılan sosyal medya paylaşımında, TOGG girişiminin artık seri üretim aşamasına çok az kaldığı görülmekte. Türkiye’nin yerli ve milli otomobil girişimi olan TOGG projesi seri üretim öncesindeki aşamalara sokuldu. Bu test öncesinde geçtiğimiz günlerde yapılan çarpışma ve güvenlik testlerinin araç üzerinde yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bugün de paylaşılan sosyal medya gönderisi ile aracın diğer bakanlarla birlikte test süreci yapıldığı görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan Twitter paylaşımında, TOGG aracının seri üretim bandından inmesine az kaldığını ve süre içerisinde çarpışma ve dayanıklılık testlerine giren otomobilde yeni geliştirmelerin yapıldığı aktarıldı. Bununla birlikte yapılan değişiklik ve geliştirmelerin yapıldığı araç Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi, Milletvekillerinin ve gençler tarafından test edildiği görüntüler paylaşıldı. Yaptığı paylaşımda; “Yolların ateş parçasını gençlerle beraber biz de test ettik. Türkiye’nin gurur projesi seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor.” İfadelerini kullanan Mustafa Varank oldukça heyecanlı görünüyor.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Mustafa Varank sonrasında, TOGG aracının sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda “Gemlik Tesisimizde 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan pist, ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak.” Şeklinde bir yazı paylaşıldı. Paylaşımlarla birlikte beklemede bulunan vatandaşlar, araç hakkında yorumlarını dile getirdi. İlgi odağı haline gelen araç en kısa süre içerisinde seri üretiminin yapılması ve sokaklara gelmesi bekleniyor.