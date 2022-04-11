Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. TOGG 2022 Fiyat Listesi Ne Zaman Belli Olacak? TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2023 yılında seri üretime geçerek tüm dünya ülkelerine satışının gerçekleştirilmesi beklenen TOGG araçlar ile ilgili fiyat listesi ise merak ediliyor. TOGG 2022 fiyat listesi, TOGG 2022 fiyatları, TOGG 2022 fiyat ne kadar, TOGG fiyatları ne kadar olacak sorularına ise yanıt gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Otomobillerle ilgili olan ve yerli üretim olan TOGG ile ilgili gündemde ki sıcak gelişmeleri takip eden vatandaşlar yeni fiyat listesinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. TOGG modellerin örnek modelleri üretilirken test sürüşleri ve araçlarda ki eksiklikler tamamlanmaya devam ediyor. Tüm dünyaya damgasını vurması beklenen TOGG araçları ile ilgili fiyat listesi ise gündemden eksik olmuyor. TOGG fiyatları ne kadar olacak?

TOGG 2022 FİYAT LİSTESİ

Son günlerde TOGG ile ilgili gelişmeler yaşanırken vatandaşlar ise fiyat listesi araştırmalarına hız verdi. 2019 yılı itibari ile üretimine başlanan TOGG projesi ile ilgili 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyordu. Otomobillerin geliştirmeleri sürerken gelen açıklamalar ile birlikte yıl sonuna doğru satışlarının başlaması ve 2023 yılında ise seri üretime geçerek tüm dünya ülkelerine gönderilmesi bekleniyor. Fiyat listesi daha önce basına sızdırılırken yeni fiyat listesi ise merak ediliyor. İşte güncel TOGG fiyatları..

Gelen açıklamalar doğrultusunda TOGG Suv modelinin 40.000 euro olarak satışa çıkması bekleniyor. 11 Nisan 2022 tarihi itibari ile güncel kur sonrasında Türk Lirası fiyatının 640.000 TL olması bekleniyor.

TOGG ELEKTRİKLİ SUV FİYATI 2022

Şirket tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda TOGG aracının elektrikli suv model fiyatının ise başlangıç seviyelerinde 25 bin dolar ila 30 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Güncel kura göre ise bu rakam aralığı 370 bin TL - 440 bin TL arasında olacak.

TOGG SEDAN FİYATI 2022

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG sedan fiyatının ise halen fiyatı hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Modelin Sedan aracının ise 35 bin euro aralığında olması konuşulurken güncel kura göre rakamların ise 550 bin TL bandında olması konuşuluyor.

TOGG ile ilgili sıcak gelişmeler olması durumunda gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

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