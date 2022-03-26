Ticket Kart nedir? Ticket Kart ne işe yarar? Ticket Kart nerelerde kullanılır? Ticket Kart geçen yerler marketler neresi? Ticket Kart'ı kimler kullanabilir? 2022 yılında Ticket Kart hangi şehirlerde geçerlidir? Ticket Kart ile giyim alışverişi yapılır mı? Herkes Ticket Kart'ın ne işe yaradığını nasıl alışveriş yapıldığını ve avantajlarını araştırıyor.

Ticket Kart nedir? Ticket Kart ne işe yarar? Ticket Kart nerelerde kullanılır? Ticket Kart geçen yerler marketler neresi? Ticket Kart'ı kimler kullanabilir? 2022 yılında Ticket Kart hangi şehirlerde geçerlidir? Ticket Kart ile giyim alışverişi yapılır mı? Herkes Ticket Kart'ın ne işe yaradığını nasıl alışveriş yapıldığını ve avantajlarını araştırıyor.

Ticket Kart Nedir? Alışverişlerde Kullanılır Mı? Hangi Marketlerde Geçerlidir?

Nakit para kullanmak yerine, anlaşmalı olan bazı kartlara para yükleyerek cebinizde nakit para taşımadan kullanılan kartlar veya kuponlar bulunmaktadır. Vatandaşlar Ticket kartların nasıl kullanıldığını ve ne tür avantajları olduğunu araştırıyorlar.

Ticket Kart Ne İşe Yarar? Kimler Kullanır?

Ticket yemek kartları ilk defa ülkemize Edenred ile gelmiştir. Ticket kartlar bir nevi sanal para yerine geçmektedir. Ön ödemeli bir kart olan, çalışanların öğle yemeklerini karşılamaları için kullanılmaya başlanmıştır. Her işveren kendi işçisi için kart talebinde bulunabilir. Edenred anlaşmalı olduğu restoran, cafe, market ve işyerlerinde geçerliliği olan, çalışanların kullanabildiği kart ve kuponlardır. Herkes tarafından kullanılmakta olan diğer yemek kartları ve kuponları aşağıdadır.

Edenred Ticket

Metropol

Multinet

SetCard

Smart Ticket

Sodexo

Winwin

EdenRed Kartı Nasıl Kullanılır? Bakiye Nasıl Yüklenir?

İşverenlerin anlaşma yaparak çalışanlarına verdiği, yemek kartı ve kuponları anlaşmalı olunan restoran, cafe, lokanta ve işyerleri gibi 45.000’den fazla yerde kullanarak avantajlardan faydalanılabilir.

Yemek kuponlarına bakiyeler işveren tarafından yüklenir.

2022 yılı baz alınırsa yemek bedeli KDV dahil 36,72 TL olarak hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2022 tarihine kadar güncel fiyatlar böyledir.

Ticket Market kartıyla bulunulan il ve ilçedeki anlaşmalı olan bütün süpermarket, lokanta, büfe, fastfood restoranlarında alışveriş yapmak mümkündür.

Dijital kart ve Edenred Pay ile online olarak sipariş verilebilir. Ticket kart mobil uygulamasını indirdikten sonra barkod aracılığıyla hijyenik temassız ödeme yapabilirsiniz.

Ticket Kart Nerelerde Kullanılır?

Ticket, üyesi olan işyerleriyle beraber, çalışmakta olan binlerce kişi için yemek kartı ve kuponu imkanı sunuyor. Online yemek siparişleri, alışveriş yapma imkanı sunan Edenred Ticket Restaurant kartları ile anlaşmalı olunan çok sayıda yemek noktası, alışveriş merkezleri ve marketlerden harcama yapabilirsiniz.

Tİcket’ımı nerede kullanabilirim uygulamasını kullanarak anlaşmalı tüm market ve işyerlerinde bulunulan il ve ilçeleri kategorilerden seçerek ulaşmak mümkündür.

CarrefourSA ve Migros şubelerinden Ticket market kartları ile alışveriş yapılabilir.

Kartla işverenin yüklediği bakiye kadar alışveriş yapmak mümkündür.

Dominos anlaşmalı şubelerinden yemek kartları ile sipariş vermek mümkündür.

Ticket Market, yemek kart ve kuponları ile Bursa Ankara, Eskişehir, Adana, Konya ve diğer şehirlerde işyerinizin bulunduğu konumlardaki marketlerden alışveriş yapabilirsiniz.

Bu tür kartlar giyim mağazalarında geçmez fakat işveren çalışanına ödül vermek amacıyla Tİcket Compliment hediye kuponu vererek bu imkanı sağlayabilir.

Yaklaşık olarak 20 markayla anlaşması bulunan, giyim mağazaları ile, teknoloji ve kozmetik, dekorasyon mağazalarında kuponlar kullanılır. Mudo, YKM, Boyner, Altınyıldız, Beymen, Network, Mudo City, Hotiç, Erbil Süel, So Chic, Ayakkabı Dünyası, Que, Teknosa, Hifimyfi, Gusto, Benardo bunlardan bazılarıdır.

İstanbul’da Ticket Kart Hangi Marketlerde Kullanılabilir?

İstanbul da yaklaşık olarak 1229 market ve işyeri yemek kuponu ile alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. İstanbul’daki bazı anlaşmalı olunan marketler aşağıdadır.

Ak-pA, Ak Gıda, Altun Market ürünleri,

Asya Hipermarket, Ata Market, Biçen,

Bizim Gıda Pazarı,Özkuruşlar,

Canmar, Çamlıca Süpermarket,

Doğanlar Süpermarketleri,

Gourmet Garage, Gökkuşağı, Gümüş Ekomar,

Happy Center,Irmaklar,

KİM market, Mopaş, Onur,

Makro A.Ş., Migros,

Rammar, Sma İndirim, Snowy, Zeybek Hipermarket

İzmir’de Ticket Kart Hangi Marketlerde Kullanılabilir?

İzmirde 30’dan fazla işyerinde Ticket kart kullanılabilir. İzmir’İn il ve ilçelerinde yemek kartı geçen bazı yerler aşağıdadır.

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Atalar Süpermarket, Bölükler, Altenatif,

Başdaş, Kibaroğlu, Özkoçlar,

CarrefourSA, Namlı,

Çeşme Gencerleri Gören Market,

Domino’s Pizza, Komagene, Konyalı, Özsüt, Subway

Ekomar, Cömert,Metro,

Kılınçpınar, Adar AVM,

Kim Market, Migros,

Pehlivanoğlu Gıda, Seç Market, Gross,

Perla, Tereci, Saitoğulları,

Ankara Ve Diğer İllerde Ticket Kart Alışveriş Noktaları

Ankara’nın 20 den fazla ilçesinde Ticket market kartı geçerlidir. Ankara’da bazı alışeriş noktaları aşağıdadır.

Ahm Okyanus Market, Altun Bilekler,

Altunbilekler, Başgimpa,

Çobanoğlu, Beğendik, Yunus market,

Evim Market, Önderler,

Mandalin, İncir,

S.S. Yayla Tüketim Kooperatif,

Toklar Süpermarketleri

Konum bilgileri ile size en yakın satış noktalarını öğrenebilirsiniz.

MyEdenRed Mobil Uygulaması Nedir? Ne İşe Yarar?

MyEdenred Ticket uygulaması kullanımı kolay ola bir uygulamadır. Bütün mobil cihazlardan Android ve İOS uyumlu olarak indirmek mümkündür. Uygulamanın sağladığı bazı kolaylıklar aşağıdaki gibidir.

Bu uygulamada gediye kupon takibi yapmak mümkündür.

Ticket Bakiye ve harcama tutarlarını takip edebilir ve bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.

Ticket kart sahibi kişilere en yakın yemek noktalarını, market ve süpermarketleri kolaylık buldurur.

Ticket Compliments’le kullanılacak olan hediye mağazalarını bulabilirsiniz.

Red Club avantajları ve indirimlerini takip edebilirsiniz.

EdenRed temassız ödeme imkanı bulunmaktadır.

Ticket kart ile akaryakıt istasyonlarından % 5 indirimle yakıt alabilirsiniz.

Dijital ve EdenRed Pay kartlarıyla siparişlerinizi mobil temassız olarak ödeyebilirsiniz.

İntenet üzerinden kullanıcı hesabına ulaşabilir istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri hizmetleriyle görüşmek istediğiniz zaman 444 22 66 numarasını tuşlayarak istek, görüş ve şikayetlerinizin yanında siparişlerinizin durumunu öğrenebilirsiniz.