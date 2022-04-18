Sene başında da eksik kadrolarını tespit ederek ilana çıkan Ticaret Bakanlığı, bir yeni personel alımı ilanı daha yayınladı. Kurum, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere toplamda 100 kişinin bakanlık bünyesinde istihdam edileceğini duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı’nın 2022 personel alımı ilanına ilişkin ayrıntıları…

Yeni dönemin gelmesi ile birlikte kadrolarında ki eksiklikleri tespit ederek ilana çıkan kamu kurumları, devlet garantisi altında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara umut olmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda yeni bir ilan yayınlamış olan Ticaret Bakanlığı, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 100 yeni personelin kurum bünyesine dahil edileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı 2022 Personel Alımı İlanı

Yeni hafta itibari ile kamu kurumlarında istihdam edilmenin hayalini kuran adaylara müjdeli haberi veren Ticaret Bakanlığı, iki farklı alanda görevlendirmek üzere müfettiş yardımcıları alacağını belirtti. Bakanlık, alım yapılacak olan kadroları şu şekilde belirledi:

Gümrük Grup Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcısı: 50 kişi

İç Ticaret Gümrük Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcısı: 50 kişi

Ticaret Bakanlığı 2022 Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan müfettiş yardımcısı alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için ilan başvuru şartları belli oldu. Buna göre ilgili kadroda görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri, şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiş olan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

KPSS’nin ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak

İlan içerisinde belirtilmiş olan özel başvuru şartlarını sağlıyor olmak

Güvenlik ve arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmak

Ticaret Bakanlığı 2022 Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan müfettiş yardımcısı alım ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların, 25 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu aday başvuruları e-devlet aracılığı ile kabul edilecek olup, şahsen ya da posta yolu ile iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.