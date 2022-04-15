Kamu kurumlarında istihdam edilmenin hayalini kuran adaylara, Ticaret Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık, ilgili kadrolara müfettiş yardımcısı pozisyonunda yeni personellerin alınacağını duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı’nın yeni personel alımı ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde iş kariyerini ve dolayısı ile de gelirini devlet garantisi altına almak isteyen vatandaşlar, kamu kurumları tarafından yayınlanan personel alımı ilanlarını yakından takip etmeye başladılar. Bu noktada yeni gün itibari ile ilana çıkan Ticaret Bakanlığı, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere personel istihdamı yapılacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı 2022 Personel Alımı İlanı

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek gelirini ve kariyerini garanti altına almak isteyen adayların yüzü, bugün yayınlanan Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı ile güldü. Bugün ilana çıkan bakanlık, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda personel istihdamı yapılacağını duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre bazı kadrolara alım yapılacağı ve personellerin ilgili kadrolarda “müfettiş yardımcısı” pozisyonunda görevlendirileceği bilgisi kaydedildi. Alım yapılacak olan boş kadrolara ve kadrolarda istihdam edilecek olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

İç Ticaret Gümrük Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcısı: 50 kişi

Gümrük Grup Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcısı: 50 kişi

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru şartları belli oldu. Buna göre ilgili kadrolarda müfettiş yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru kriterleri şu şekilde belirlendi:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilmiş olan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

En az lisans mezunu olmak (hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme)

KPSS’nin ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak

İlanın özel şartlarını sağlıyor olmak

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların, 25 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında e-devlet Kariyer Kapısı sistemi aracılığı ile sınav giriş başvurusu yapmaları gerekmektedir. Şahsen ya da posta yolu ile yapılan başvurular, dikkate alınmayacaktır.