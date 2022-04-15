Türk Hava Yolları (THY) 1200 personel alımı yapacağını duyurdu! THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı müjdeyi verdi! THY 1200 personel alımı ne zaman? İşte detaylar…

Dünyanın en prestijli ve önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), dolgun maaşla 1200 personel alımı yapmayı hedefliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada detaylar paylaşıldı. 200’ü pilot, 1000 kabin memuru olmak üzere toplamda 1200 personel temini gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2022 THY personel alımına ilişkin detaylar ise araştırılmaya devam ediyor.

2022 THY 1200 Personel Alımı Detayları Ortaya Çıktı!

2022 Türk Hava Yolları 1200 personel alımına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Konuya ilişkin detayları aktaran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, alınacak pilot sayısının 200’ü geçeceği, 1.000 civarında da kabine personel alınacağını aktardır. Öte yandan 100 kişinin de diğer bölümler için alınacağını hedeflediklerini dile getirdi. Son 2 yıldır istihdama yönelik alım gerçekleştirmeyen THY’nin 2022 yılı itibariyle yeniden istihdam yaratma hedefine sahip oldukları ifade edildi.

THY 2022 Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

THY 200 pilot, 1.000 kabin memuru ve 100’de diğer kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak personel alımına ilişkin tarihler henüz açıklamadı. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda detaylar birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde detayların netleşmesi bekleniyor.

THY’den Personel Alım Açıklaması!

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, alacakları pilot sayısının 2002ü geçeceğini ama uçuşa hazır ve istedikleri tipte bulmalarının zor olduğunu aktardı. Ayrıca 1.000 kabin memuru ve 100 civarında da diğer bölümlere istihdam hedeflerini duyurdu.

2022 yılının başında ise ücretlere yüzde 85 oranında zam yaptıklarını açıklayan Bolat, her 6 ayda da enflasyon oranın üzerinde iyileştirme yaptıklarını ifade etti. Şirketin kazandıkça yatırıma ve çalışanlarına iyileştirme yapacağını belirten Bolat, personel alımına ilişkin detayları aktarmasının ardından açıklamaları ile öne çıkmayı başardı.