Marvel hayranlarının merakla beklediği film Thor: Love and Thunder çıkıyor! Uzun süredir beklenen filmin bu yaz çıkacağı söylentiler arasındaydı. Peki Thor: Love and Thunder filmi ne zaman vizyona girecek?

Uzun süredir hayranları tarafından beklenen Thor serisinin dördüncüsü çıkıyor. Bu sene vizyona giren Marvel filmlerinin ardından Thor: Love and Thunder filminin de ne zaman çıkacağı merak konusu olmuştu. Sonunda Marvel'dan beklenen açıklama geldi. Bu yaz çıkması beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu ise oldukça merak ediliyor. Peki Thor: Love and Thunder filmi ne zaman çıkacak?

Endgame filminden sonra Marvel evreninde karakter değişimleri yaşanacağı izleyiciler tarafından bilinmekteydi. Fakat Thor serisinin devam etmesi sevenleri tarafından sevindirici bir haber olarak karşılandı. Yeni filminde bizleri nelerin beklediği ise merak konusu haline geldi. Peki Thor: Love and Thunder filminde neler olacak?

Thor: Love and Thunder Film Konusu

Çizgi romandan bilinen Dişi Thor'un bu filmde ortaya çıkacağı iddiası sosyal medyada gündem haline geldi. Film hakkında ilk resmi duyuruda Natalie Portman'ın elinde çekiç ile görüldü. Bunun üzerinde Thor hayranları Dişi Thor'un bu filmde yer alacağını ve filmin bambaşka bir boyuta taşınacağı hakkında söylentiler ortaya atmaya başladı. Yine bu filmde Thor'un güçlerini kaybedeceği iddiaları da film hakkında oldukça merak uyandırdı.Thor hayranları tarafından merakla bekleniyor. Bu yaz çıkması beklenen filmde neler olacağı hala merak konusu.

Filmin farklı bir boyuta taşınacağı ve yeni oyuncuların yer alacağı iddiaları sonrasında filmde kimlerin yer alacağı da son derece merak konusu haline geldi. Peki Thor: Love and Thunder filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Thor: Love and Thunder Filmi Oyuncu Kadrosu

Chris Hemsworth - Thor

Natalie Portman - Jane Foster

Christian Bale - Gorr the God Butcher

Taiki Waititi - Korg

Tessa Thompson - Valkyrie

Luke Hemsworth - Actor Thor

Son derece merak uyandıran konusunun ardından yıldız kadrosu ile de dikkat çeken filmin ne zaman vizyona gireceği de merak edilen konuların arasında yer aldı. Çekimlerine başlanıldığı ve Marvel tarafından duyurusu yapılan filmin vizyon tarihi en çok merak edilenler arasına girdi. Peki Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek?

Thor: Love and Thunder Vizyon Tarihi

2021 yılında çekimlerinin başladığı bilinen film bu yıl sevenleri ile buluşacak. Filmin 8 Temmuz 2022 yılında vizyona gireceği duyuruldu.