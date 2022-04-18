Merkez Hakem Kurulu’nda dün yaşanan istifa sonrasında ise yeni MHK başkanı belli oldu.

Türkiye'de liglerin bitmesine sayılı haftalar kalırken dün MHK başkanlığı görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından yeni MHK Başkanı kim olacak merak ediliyordu. Sancılı geçen haftalardan sonra Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesinin ardından gündemde yeni MHK başkanının kim olacağı konuşuluyordu. Yaşanan olaylar sonrasında ise yeni MHK başkanı bugün belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklama ile birlikte yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

TFF yaptığı açıklama ile birlikte dün (17 Nisan) "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur" denilmişti.

Bugün ise yapılan açıklama ile birlikte Sabri Çelik, yeni MHK başkanlığı görevine atandı.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik geçmişinde uzun yıllar hakemlik görevini yapmıştır. 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.