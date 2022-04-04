Son dakika gelen haber ile birlikte Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifa ettiği açıklandı. Birkaç senedir Türk futbolunda kötü giden lig, yayın ihalesi ve A Milli Futbol Takımı sonrasında tepkileri toplayan Nihat Özdemir yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. TFF Başkanı Özdemir İstifa Etti! TFF Başkanlığı İçin Gündeme Gelen İsimler Fatih Terim, Hamit Altıntop, Servet Yardımcı, Göksel Gümüşdağ! Yeni TFF Başkanı Kim Olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor

Son dakika gelen haber ile birlikte Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifa ettiği açıklandı. Birkaç senedir Türk futbolunda kötü giden lig, yayın ihalesi ve A Milli Futbol Takımı sonrasında tepkileri toplayan Nihat Özdemir yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. TFF Başkanı Özdemir İstifa Etti! TFF Başkanlığı İçin Gündeme Gelen İsimler Fatih Terim, Hamit Altıntop, Servet Yardımcı, Göksel Gümüşdağ! Yeni TFF Başkanı Kim Olacak?

YAYIN İHALESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU!

Göreve gelmesinin ardından kısa süre içerisinde hem taraftarlar hem de kulüp camialarından topladığı tepkiler ile baş etmeye çalışan Nihat Özdemir bugün yaptığı açıklama ile istifasını verdi. Son sözlerinde ise Türk futbol ailesinden "Hakkınızı helal edin" açıklaması yapan Özdemir'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda elde edilen başarısız sonuçlar, Süper Lig'de kulüplerden gelen eleştiriler ve son olarak ise yayın ihalesinin halen çözüme kavuşturulamaması bardağı taşıran son damla oldu.

Kulüplerin haklarını doğru savunamadığı sebebiyle büyük tepkiler toplayan Özdemir'in istifası sonrasında ise gündeme TFF başkanlığı için birçok isim geliyor. Peki yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise neler olacak merak konusu.

TFF BAŞKANLIĞI İÇİN GÜNDEME BİRÇOK ADAY GELDİ..

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için ise gündemde birçok konular ele alınırken nasıl devam edileceği merak konusu oldu. Nihat Özdemir istifası sonrasında göreve geçici süre Servet Yardımcı'nın devam edeceği bilgisi ulaşırken başkanlık için birçok isim gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde yazan haberler sonrasında Fatih Terim'in TFF başkanı olabileceği sıcak gelen gelişmeler arasında yer alırken kulislerden elde edilen bilgilere göre ise Hamit Altıntop'un başkanlık için hazırlıklara başladığı konuşuluyor.

Gündeme gelen diğer isimlerden birisi ise Göksel Gümüşdağ. Uzun yıllar boyu hem İBB Meclisi'nde yer alan, İstanbul Başakşehir futbol takımının başkanlığını devam ettiren Göksel Gümüşdağ, TFF başkanlığı için masada olan isimler arasında yer alıyor.

Servet Yardımcı'nın geçici süre başkanlık görevini sürdürmesi sonrasında herhangi bir plan akışı olmazken başkanlık için konuşulan isimler ne açıklama yapacak merak konusu oldu. İlerleyen günlerde TFF Başkanlığı için sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.