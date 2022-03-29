Dünyada elektrikli otomobil dönüşümü kaldığı yerden devam ediyor. Elon Musk'ın başlattığı hibrit modeller Tesla araçlar ile mümkün kılınıyor. Alınabilirlik seviyesinin üstünde kalan Tesla model elektrikli otomobiller sonrasında Elon Musk yaptığı açıklamalar ile birlikte Tesla Model 2'nin yakın zamanda geleceğini açıkladı. Tesla Model 2 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? Tesla Model 2 Özellikleri.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Dünyada elektrikli otomobil dönüşümü kaldığı yerden devam ediyor. Elon Musk'ın başlattığı hibrit modeller Tesla araçlar ile mümkün kılınıyor. Alınabilirlik seviyesinin üstünde kalan Tesla model elektrikli otomobiller sonrasında Elon Musk yaptığı açıklamalar ile birlikte Tesla Model 2'nin yakın zamanda geleceğini açıkladı. Tesla Model 2 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak? Tesla Model 2 Özellikleri.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de ve dünya genelinde elektrikli otomobil dönüşümü hız kazanmaya devam ediyor. 10 yıl boyunca bu sürecin devam edeceği uzun bir dönemecin ardından artık şehirlerde sık sık elektrikli otomobiller görebileceğiz. Tesla model 2 ile birlikte içten yanmalı motor kullanımları 10 yıl içerisinde gittikçe azalacak. Otomobil şirketleri şimdiden elektrikli otomobiller için kolları sıvarken Elon Musk bu duruma el attı. Tesla model otomobillerin oldukça pahalı olması ile birlikte Elon Musk beklenen açıklamayı yaptı. Elon Musk; Tesla Model 2 için ailenin uygun fiyatlı modeli olacağını söylüyor.

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TESLA MODEL 2 TÜRKİYE FİYATI

Medyada dolaşan iddialar doğrultusunda Tesla Model 2, 25 bin dolar rekabetçi fiyatı ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat ile birlikte Tesla Model 2, Model S, 3, X ve Y modellerine kıyasla tüketiciler tarafından daha erişilebilir kılıyor. Bununla birlikte diğer modellerde yer alan fiyat listeleri batarya ve motor seçenekleri ile birlikte 100 bin doları geçiyordu.

Tesla Model 2 Türkiye fiyatının Türk Lirası karşılığı olarak vergisiz fiyatının 365 bin TL olması bekleniyor.

TESLA MODEL 2 ÖZELLİKLERİ

Elon Musk'ın yakın zamanda lansmanını yapacağı Tesla Model 2 araç ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Tesla model 2 özellikleri gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Tesla Model 2 ile birlikte batarya tarafında Tesla'nın her aracında olduğu gibi Long Range (uzun menzilli teklif) olacak. Tesla Model 2'de diğer modellerden farklı olarak 4 çeker için farklı bir paket olmayacağı öğrenildi. Bu modelde önden ve arkadan çekişli versiyonların geleceği bilgileri yer alıyor.

Tesla Model 2'de tüm durumlara rağmen birçok avantajlar kullanıcılara sunulabilecek. Verilen örnekler ile birlikte 0-100 arası hızlanma süresinde 8 saniyenin altında bir ölçüm testi yaşandı. Geliştirmelerin devam etmesi ile birlikte bu sürenin 6 saniyenin altına düşmesi bekleniyor.

Tesla, 4680 pilleri kullanan bir batarya ile gelecek. Bu pillerin isimleri 46 x 80 mm olan boyutundan geliyor. Rakiplerinden en büyük farkıysa 5 kat daha fazla enerji, yüzde 16’dan fazla menzil ve 6 kattan fazla güç üretebiliyor. Üstelik üretim maliyeti de daha düşük.

Bu nedenle Tesla Model 2 aracında 4680 piller ile birlikte 400 ile 500 km arasında bir menzil sunulabilecek. Yeni gelecek Tesla Model 2 aracında otomobil kompakt hatchback ve crossover olabileceği söyleniyor.