TRT 1 ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Teşkilat dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Geçtiğimiz hafta Mete karakterinin vedası sonrasında bu hafta da dizide Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu diziden ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TRT 1 ekranlarının popüler dizileri arasında yer alan Teşkilat dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Geçtiğimiz hafta Mete karakterinin vedası sonrasında bu hafta da dizide Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu diziden ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

TRT ekranlarında geçtiğimiz sezonlarda başlayan ve iddialı kadrosu ile seyircileri ekran başına kitleyen Teşkilat dizisinde ayrılık haberi geldi. Dizide Ceren karakterine hayat veren ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Ezgi Eyüboğlu yeni bölümde diziden ayrılıyor. Dizide geçtiğimiz haftalar da Mete Başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta ayrılırken bu hafta ise Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren karakteri veda ediyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de dizi haberleri gursesgazetesi.com adresinde yayınlanmaya devam ediyor. Teşkilat dizisine dair en yeni gelişmeler, sıcak gelişme ve son dakika gelişmeleri web sayfamızda yer alıyor. Teşkilat dizisinde Ceren karakterinin vedası çok konuşulacağa benziliyor. Peki Ezgi Eyüboğlu diziden neden ayrıldı? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

TEŞKİLAT CEREN NEDEN YOK? TEŞKİLAT CEREN DİZİDEN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi doğrultusunda Teşkilat dizisinde bu hafta son dakika gelişmesi yer alıyor. Dizide kısa süreli Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu senaryo da kısa bir bölümde canlandırma yapmıştı. Ceren karakterinin yeni haftada Teşkilat dizisinde yer alması beklenmiyor. İşte son dakika Teşkilat haberleri..

Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren ve izleyiciler tarafından oldukça sevilen Ezgi Eyüboğlu senaryo gereği diziden ayrılıyor. Teşkilat dizisinde Ceren karakterinin hikayesinin tamamlanması sonrasında Ezgi Eyüboğlu acaba yeni bir projeye mi dahil oluyor soruları sorulmaya başladı. Teşkilat dizisinde Ceren karakterinin bu hafta itibariyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. Başarılı ve güzel oyuncu Teşkilat dizisi seyircilerinden tam not alırken dizide ki hikayesinin de bitmesi ile birlikte farklı projelerde göreceğiz.