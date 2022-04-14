Yakın zaman öncesinde tüm yapım işleri tamamlanan ve Süslü Korkuluk olarak Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan projede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terzi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak? Terzi Hangi Platformda Yayınlanacak?

Yakın zaman öncesinde tüm yapım işleri tamamlanan ve Süslü Korkuluk olarak Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan projede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süslü Korkuluk olarak başlayan fakat sonrasında yapım şirketi ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında dijital platformlarda yayınlanacağını öğrenilen dizide bomba gelişmeler var. Geçtiğimiz günlerde Süslü Korkuluk olarak çekimlere başlanacak olan dizinin isminin değişeceği açıklanmıştı. İsmi değişen dizinin adı Terzi olurken dijital platform tarafında gelen isminin İngilizce karşılığı problemli olacağı sebebiyle Süslü Korkuluk isminden vazgeçildiği açıklanmıştı. Terzi dizisinin Tv8 ekranlarında yayınlanması beklenirken dizi dijital platforma transfer oldu. Peki hangi platformda yayınlanacak? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Terzi, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, yakında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Türk internet dizisi.

TERZİ DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Süslü Korkuluk olarak açıklanan fakat sonrasında ki anlaşmazlıklar sebebi ile dijital platforma taşınan projede Terzi dizisinin isminin daha kolay olması ve İngilizce çevirisinin basit olması sebebiyle güncellenmişti. Dizinin ise hangi platformda yayınlanacağı halen belli olmazken bilgilere gursesgazetesi.com editörleri erişti.

Terzi dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam ve OGM Pictures üstleniyor. Terzi dizisi yakın zaman içerisinde Netflix için çekilecek ve yayınlanması bekleniyor.

Netflix ile anlaşan yapım şirketi bu projenin başarılı olacağına inandıklarını da açıkladı.

TERZİ DİZİ KONUSU

Terzi dizisinde gelinlik dikimi de yapan bir modacının, gelinlik diktiği bir kadına olan aşkı konu alınacak. Ulusoy hikâyede dedesi ölünce hep utandığı babasını İstanbul'a getiriyor. Babasına bir bakıcı tutuluyor. Terzi'nin 'kötü adamı' Dimitri için Fatih Artman ve Salih Bademci'yle görüşmeler sürüyor.

TERZİ DİZİ OYUNCULARI