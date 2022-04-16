Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bazı ülkelere yapılan tereyağı ihracatına kısıtlama kararı getirmesinin ardından, marketlerde satışa sunulan tereyağı ürünlerinin satış fiyatlarında değişiklik olup olmadığı merak edildi. İşte A101, Migros ve ŞOK tereyağı satış fiyatlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bir son dakika kararı ile birlikte ülkenin tereyağı arzının korunabilmesi amacı ile 81 ilin müdürlüğüne bir yazı gönderdi. Yazıda Özerk Nahcivan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs tereyağı ihracatının kısıtlama kararının alındığı belirtildi. İlgili müdürlük tarafından gönderilmiş olan yazının ardından ülke sınırları içerisinde zincir marketlerde satışa sunulmuş olan tereyağı ürünlerinin fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığı merak edildi.

A101 Market’te satışa sunulan bazı tereyağı ürünlerinin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Sütaş Tereyağı 350 g: 34,95 TL

Ekici Tereyağı 125 g: 10,20 TL

Kebir Tereyağı 500 g: 44,50 TL

Karlıdağ Tereyağı Tuzlu Tereyağı 950 g: 9260 TL

Kebir Tereyağı Topak 1 kg: 119,75 TL

Milkten Tereyağı Tuzlu 950 g: 79,40 TL

ŞOK Güncel Tereyağı Fiyatları

ŞOK Market’te satışa sunulan bazı tereyağı ürünlerinin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Mis Tereyağı 250 g: 22,90 TL

Mis Kozalak Tereyağı 500 g: 49,90 TL

Kebir Tereyağı 500 g: 59,90 TL

Migros Güncel Tereyağı Fiyatları

Migros’ta satışa sunulan bazı tereyağı ürünlerinin fiyatları şu şekilde belirlendi: