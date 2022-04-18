Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişlerden sonra ülkeye yurtdışı ülkelerinden girişi sağlanan her üründe olduğu gibi iPhone marka ürünlerin fiyatlarında da yüksek oranlı zamlar gözlenmeye başladı. Bu noktada vatandaşlarına müjdeli haberi veren devlet, e-ihale ile iPhone satışı yapmaya başladığını duyurdu.

Bir süredir döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen dalgalı hareketler, ithal edilen ürünlerin fiyatlarında da doğru orantılı olarak fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde teknoloji devi olarak nitelendirilen firmalardan biri olan Apple da ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuzluklardan sonra Türkiye satış fiyatlarını güncellemek durumunda kaldı.

Teknoloji alanında yaşanan bu gelişmelerden sonra fahiş fiyatlardan satışa sunulan Apple ürünleri, kaliteli ürün kullanmak isteyen vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Bu esnada devreye giren devlet, çeşitli sebeplerden ötürü gümrüklerden geçişine izin vermediği Apple marka ürünleri piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa sunduğunu duyurdu.

E-ihale ile Satış Nedir?

Devlet, Gümrük Kanunu kapsamında belirlemiş olduğu kurallara bağlı olarak ülke sınırları içerisine dahil edilmeye çalışılan birçok farklı ürüne yasak getirmektedir. Kanun kapsamında belirlenmiş olan kurallara uymayan ürünler, gümrüklerde el konularak devlet bünyesine alınmaktadır.

Devletin kanunlar gereğince el koymak zorunda olduğu ürünler, bir süre sonra satışa çıkarılır. Herkesin kolaylık ile ulaşabilmesi adına e-ihale platformundan satışa sunulan gümrük ürünleri, uygun fiyatlar aracılığı ile yeni sahiplerine kavuşurlar.

E-ihale ile Kimler, Nasıl Ürün Satın Alabilir?

Devletin e-ihale yöntemi ile satışa sunmuş olduğu ürünleri satın alabilmek için 18 yaşından büyük olmak ve söz konusu satış platformuna üye olmak gerekmektedir. Üyeliğini tamamlamış olan kişiler sisteme giriş yaparak, satın almak istedikleri ürünün satış fiyatı üzerinden belirlenmiş olan yüzde 10’luk teminat bedelini kamu bankalarından birine yatırır ve daha sonrasında da açık arttırma usulü ile ürüne fiyat teklifi sunarak ürünün yeni sahibi olabilirler.

E-ihale ile Satışa Sunulan Teknolojik Ürünler

Şu an da e-ihale sisteminde satışa sunulmuş olan bazı ürünler ve fiyatları şu şekilde: