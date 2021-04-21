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Zyxel yeni modem geliştirdi

Türkiye’nin en büyük internet modem markalarından biri olan Zyxel yeni modelini tanıttı. Zyxel NWA1123ACv3 access point kurumlar için özel geliştirildi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:56
Zyxel yeni modem geliştirdi
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İntenet sağlayıcılar arasında en başarılı firmalar arasında kabul edilen Zyxel’den yeni bir atılım geldi. Türkiye’nin en büyük intenet modem markalarından biri olan Zyxel yeni modelini tanıttı. Zyxel NWA1123ACv3 access point kurumlar için özel geliştirildi.

Zyxel NWA1123ACv3 access point modelinde Premium Wi-Fi deneyiminin yanında yenilikçi donanım ve ince ayarlı yazılım imkanı vermektedir. Ayrıca Zyxel NWA1123ACv3 access point modeli Dynamic Channel Selection (Dinamik Kanal Seçimi/DCS) özelliğine sahip olacak. Zyxel NWA1123ACv3 access point modeli aynı zamanda en yeni olan WPA3 güvenlik standardını destekleyen en önemli özellikleri içerisinde barındıracak ve bu sayede intenete kolay ve hızlı erişim imkanı doğuracak. Zyxel NWA1123ACv3 access point modeli MU-MIMO ve RF öncelikli bir tasarım modeliyle güncellenmişti.




Son Güncelleme: 21.04.2021 15:56
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Anahtar Kelimeler:
TeknolojiZyxel
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