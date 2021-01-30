ZYXEL VMG 3312 B10-A Modem ara yüzüne nasıl giriş yapılır? Modem ara yüzü nedir?

Her yerde işimize yarayan ve sürekli kullandığımız intenete giriş yapabilmek için modemimize ait belirli şifreler mevcut bulunmaktadır. Modem şifrelerini ne yazık ki unuttuğumuz zamanlarımız oluyor. Şifremizi unuttuğumuz için modem ara yüzüne giriş yapamıyoruz. Modem ara yüzüne giriş yapamayan kişiler nasıl bu sorunu çözeceklerini merak ediyorlar. İşte sorunun cevabı burada.

ZYXEL VMG 3312 B10-A ŞİFRESİ

İntenet hizmetinden faydalanmak isteyen kişiler genellikle bu modem modeli tercih ediliyor. Her hangi bir sorun yaşandığında, modem şifresini bildikleri zaman kendi sorunlarını kendileri modem ara yüzünü kullanarak çözüyorlar.

Fakat bu modem şifreleri, TTNET, Superonline, Turknet vb. Modem şifreleri olarak değişebiliyor. Bu şifrelere ait bilgileri sizler için sıraladık.

TÜRK TELEKOM ZYXEL VGM 3312 B10-A MODEM ŞİFRESİ

Öncelikle tarayıcınıza IP adresini girmelisiniz. Daha sonra kullanıcı adı ve modem şifresi girerek modem ara yüzüne giriş yapabilirsiniz.

Modem giriş adresi: 192.168.1.1 ve 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Modem şifresi: ttnet

TURKNET ZYXEL VMG 3312 B10-A MODEM ŞİFRESİ

Son yıllarda en çok tercih edilen Turknet abonesi iseniz, verilen bilgiler ile modem ara yüzüne giriş sağlayabilirsiniz.

IP: 192.168.1.1 ve 192.168.2.1

Kullanıcı adı: admin

Modem şifresi: 1234

ZYXEL VMG 3312 B10-A MODEM ŞİFRESİ

ADSL ve fiber intenet ile kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı intenet erişimi sağlamaktadır. Aşağıda verilen bilgilere göre modem ara yüzünüze giriş yapabilirsiniz.

IP: 192.168.1.1

Kullanıcı adı: admin

Modem şifresi: superonline ya da admin

MODEM ARA YÜZÜNE NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

-Şifrenizi değiştirmiş ve hatırlamıyor olabilirsiniz

- Kullanıcı adı bilginizi yanlış giriyor olabilirsiniz

-IP yazarken eksik ya da yanlış yazmış olabilirsiniz

Eğer bu bilgilerin hepsini doğru ve eksiksiz girdiğinizi düşünüp yine de giriş yapamıyorsanız, modeminizi resetlemeniz gerekmektedir. Resetledikten sonra size verdiğimiz bilgileri girerek giriş yapabilirsiniz. Eğer giriş yapamadıysanız müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

MODEM ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

- IP adresinizi girin

- Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek modem ara yüzüne girin

- Kablosuz linkini girin

- Kendi wıfı ağınızı seçin

- Soldaki güvenlik seçeneğine tıklayın

- yeni şifrenizi oluşturun