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Zula Battle Royale modu ne zaman açılacak?

En çok tercih edilen oyunlardan biri olan Zula Battle Royale'de çalışmalar devam ediyor. Zula, oyunseverlere daha kaliteli yapımlar sunabilmek için çalışıyor. Battle Royale bir süredir kapalı ve ne zaman açılacağı merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

25 Mart 2021 Perşembe 18:11
Zula Battle Royale modu ne zaman açılacak?
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Zula Battle Royale ne zaman açılacak?

Zula, Battle Royale ismindeki hayatta kalma modunu kapatmıştır. Özel güncellemeler yapıldığı zaman oyundaki bu mod tekrar açılacaktır. Uzun zamandır kapalı olan Battle Royale, oyuncuların aklına tekrar açılıp açılmayacağı sorusunu getiriyor. Günümüzde en çok oynanan oyunlardan biri olan Zula, oyunun kalitesini artırmak için bu modu bir süreliğine kapattı. Üzerinde yapılan çalışmalar ile geliştirmeler devam ediyor. Ayrıca başlı başına bir oyun olmasından ziyade Zula evrenine ayak uyduracak bir tarzda olmasına dair çalışmalar da yapılıyor. 23 Nisan tarihinden sonra bu modun açılacağı düşünülmektedir. Fakat şu an kesin bir tarih belli değildir. Zula tarafından yapılacak açıklamalar beklenmektedir.

Zula Battle Royale sistemi

Hayatta kalma oyunu olduğu için, yapılacak geliştirmeler ve güncellemeler uzun sürmektedir. En çok tercih edilen oyunlardan olan Zula, oyunseverlerine daha kaliteli oyunlar sunabilmek için çalışmaktadır. Yapılacak olan geliştirmeler ile de sistem gereksinimleri değişecektir. 

 

İşletim Sitemi Windows 7 / 8 / 10 32 Bit Windows 7 / 8 / 10 64 Bit
İşlemci Dual Core CPU 2.4 GHz Dual Core CPU 3.0 GHz
RAM 2 GB 4 GB
Ekran Kartı Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 M320 Graphics Intel HD 520 / Radeon R7 M260


Son Güncelleme: 25.03.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
ZulaBattle RoyaleOyun
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