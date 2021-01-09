Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar

Gizlilik politikasını yenileyerek kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşma zorunluğu getiren WhatsApp, giderek kan kaybetmeye başladı. Zorunlu güncellemeyi kabul etmek istemeyen bir çok kullanıcı altenatif mesajlaşma uygulamaları arayışına girdi. Google Play Store ile App Store'a girerek diğer mesajlaşma uygulamalarına ilgi gösteren kullanıcılar bu gidişle WhatsApp'ın piyasadaki tekelleşmesine son verecek gibi görünüyor.

Peki, hangi mesajlaşma uygulamaları en çok ilgi görüyor? Yerli mesaj uygulamaları hangileri?

Iphone kullanıcıları, App Store'da, en çok 'Telegram Messenger' uygulamasına ilgi gösterirken diğer taraftan Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın önerdiği 'Signal' mesajlaşma uygulamasını inceliyorlar. Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması 'BiP' ise yine listenin üst sıralarında yer alarak kullanıcıların ilgilendiği bir diğer uygulama olarak bulunuyor.

Android kullanıcılarının mağazası olan Play Store'da ise en çok Telegram Messenger indirilirken 'BİP' uygulaması ikinci seçenek olarak listede yer aldı.

BİP UYGULAMASINDA CİDDİ ARTIŞ

WhatsApp'ın son zorunlu güncelleme kararı sonrası Türk kullanıcılar yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e yoğun ilgi gösterdi. Turkcell tarafından paylaşılan verilerde BİP mesajlaşma uygulaması bir günde 100 bin kişinin telefonuna yüklendi.

Yüksek güvenlik içeren bir şifreleme yöntemi ile korunan BiP'de HD olarak hem sesli hemde görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Neredeyse 100'den fazla dili anlık çeviri yapabilen uygulamanın aylık 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.