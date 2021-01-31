Zoom waiting for the host to start this meeting hatası nedir, nasıl çözülür?

Zoom toplantı katılım bağlantısına tıklandığında “Please wait qaiting fort he host to start this meeting” yazısında kalıyor sorununu yaşayanlar eminiz ki ders zamanlarında sinir oluyorlardır.
Sürekli olarak çıkanlar için çözümde denenecek adımlar şu şekilde olabilir:
- Toplantı ekranından çıkın ve yeniden bağlanın
- Zoom’u tamamen kapatarak tekrar açın
- İntenet bağlantınızı değiştirin
- Varsı bilgisayar, telefon ve tabletten ayrı ayrı deneyin
- Modeminizi kapatıp tekrar açın
- Tarayıcınızı değiştirerek deneyin. Chrome, Edge, Safari…
- Kullanılan sistemin tarihi yanlışsa sıkıntı yaşanabilir
- Uygulamadan deneyenler ve sorunun yalnızca sizde olduğunu düşünenler Zoom’un eski bir versiyonunu cihazınıza kurarak test edin
- Farklı bir Zoom hesabı ile deneyin. Yoksa yeni hesap açın.
Son Güncelleme: 31.01.2021 16:40