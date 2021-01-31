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Zoom waiting for the host to start this meeting hatası nedir, nasıl çözülür?

Canlı derslerini Zomm ile yapmak için gönderilen Whatsapp toplantı bağlantısına tıklandığında waiting fort he host gibi bir yazı ekrana gelerek dönüyorsa yapılması gerekenleri sizler için haberimizde derledik.

31 Ocak 2021 Pazar 16:40
Zoom waiting for the host to start this meeting hatası nedir, nasıl çözülür?
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Zoom toplantı katılım bağlantısına tıklandığında “Please wait qaiting fort he host to start this meeting” yazısında kalıyor sorununu yaşayanlar eminiz ki ders zamanlarında sinir oluyorlardır.

Sorunun çıkmasının sebebi genellikle anlık yoğunluk ile ilgilidir. Kullanıcı yoğunluğunun olduğu saatler içinde sunucu problemleri olabilir. Öğretmenlerin çözümleri yeni bir Zoom hesabı ile denemek oluyor.

Sürekli olarak çıkanlar için çözümde denenecek adımlar şu şekilde olabilir:

  • Toplantı ekranından çıkın ve yeniden bağlanın
  • Zoom’u tamamen kapatarak tekrar açın
  • İntenet bağlantınızı değiştirin
  • Varsı bilgisayar, telefon ve tabletten ayrı ayrı deneyin
  • Modeminizi kapatıp tekrar açın
  • Tarayıcınızı değiştirerek deneyin. Chrome, Edge, Safari…
  • Kullanılan sistemin tarihi yanlışsa sıkıntı yaşanabilir
  • Uygulamadan deneyenler ve sorunun yalnızca sizde olduğunu düşünenler Zoom’un eski bir versiyonunu cihazınıza kurarak test edin
  • Farklı bir Zoom hesabı ile deneyin. Yoksa yeni hesap açın.


Son Güncelleme: 31.01.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
HataZoomçözüm
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