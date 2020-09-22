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Zoom programı nedir? Zoom ile online ders yapılabilir mi? Zoom nasıl indirilir?

Zoom adlı uygulama ile birlikte birçok kişi aynı anda görüntülü konuşma imkanı yakalıyor. Online eğitim ile birlikte gündeme gelen zoom uygulaması öğretmenlerin en çok tercih ettiği uygulamalardan birisidir.

22 Eylül 2020 Salı 15:53
Zoom programı nedir? Zoom ile online ders yapılabilir mi? Zoom nasıl indirilir?
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Birçok kişinin aynı anda görüntülü konuşmasına imkan veren Zoom adlı uygulama, pandemi süreci ile birlikte online eğitime dönülmesi ile birlikte en çok tercih edilen uygulamalardan biri oldu.

Zoom nasıl indirilir?

Play Store ve App Store’a giriş yapılarak arama butonunda aranması halinde Zoom adlı uygulama telefonlara indirilebilmektedir. Mail ile kayıt olunan ve giriş yapılan uygulamanın kullanımı oldukça kolaydır.

Zoom ile uzaktan eğitim nasıl yapılır?


Zoom adlı programı indiren kullanıcılar ders oluşturmak istemeleri halinde programa giriş yaparak New Meeting seçeneğini tıklamalıdır. Bu seçeneğe tıklayan kullanıcılar, açılan ekranda bulunan linki öğrenciler ile paylaşarak derse öğrencileri çağırabilmektedir. Öğrenci olarak katılacak kişiler linke tıkladıktan sonra açılan uygulamada join seçeneğini seçerek derse giriş yapabilirler.

Link dışında dersi paylaşmak isteyen kullanıcılar, açılan meetingin ıd ve şifresini öğrenciler ile paylaşarak onların derse katılmalarını sağlayabilmektedir. Programı açan öğrenciler verilen ıd ve şifreyi kullanarak uygulama içerisinden derse giriş yapabilir.

Zoom uygulamasının özellikleri

Zoom birçok kişinin aynı anda görüntülü şekilde konuşmasını sağlayan bir uygulamadır. Uygulamada ayrıca birçok farklı özellik bulunmaktadır. Uygulamada bulunan efektler sayesinde kişiler eğlenceli anlar yaşayabilmektedir. Ayrıca görüntülü konuşma sürerken kişiler ekranlarını paylaşarak sunumlarını bu uygulama ile online olarak gerçekleştirebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
ZoomGörüntülü KonuşmaUygulama
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