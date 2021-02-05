Zoom nasıl türkçe yapılır? Zoom dil değiştirme işlemleri

Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze dersleri durdurulmuş ardından ise öğrencilerin evlerden derslere giriş yapacağı uzaktan eğitim sürecine giriş yapılmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde kullandığı programlardan biri ise Zoom Cloud Meeting uygulaması olmuştur. Öğrenci ve öğretmenlerin video konferansı ile online bir şekilde kullandığı Zoom platformundan eğitim hâlâ devam etmektedir.

Birçok kişi tarafından aynı anda giriş yapılıp kullanılmakta olan Zoom uygulaması ile ilgili merak edilen özelliklerden biri ise Zoom’u İngilizce dilinden Türkçeye çevirme işlemidir. Hem mobil hem de masaüstü olarak uygulamaları bulunan Zoom, ilk kurulumunu yaptığında İngilizce olarak yüklenmektedir. Lakin Zoom uygulamasını kolayca İngilizceden Türkçeye geçirilebilir. Sizde Zoom dilini değiştirmek ve Zoom’u Türkçe yapmak istiyorsanız yapacağınız işlemler;

• Öncelikle Zoom uygulamasını kişisel bilgisayarınıza indiriniz,

• Kullanıcı bilgilerinizi doldurarak sisteme giriş yapınız,

• Zoom uygulamasını açarak açık tutunuz ve bilgisayarın alt köşesinde bulunan simgeye tıklayınız,

• Sağ köşede yer alan simgeye bastıktan sonrasında Zoom simgesine gelerek sağ tık yapınız.

• Yan kısımda açılacak olan menüdeki Switch Languages seçeneğine basın,

• Açılacak olan menüden istediğiniz dili seçebilirsiniz.

• Dil seçiminizi yaptıktan sonrasında seçeceğiniz dil otomatik bir şekilde Zoom’a uygulanacaktır.

Zoom uygulaması nasıl Türkçe yapılır

Zoom’u Türkçe yapmak ve Zoom Türkçe ayarlarını yerine getirmek adına maalesef ki Türkçe dil desteği bulunmuyor. Yani Zoom’da dili değiştirecekseniz maalesef Türkçe yapamazsınız çünkü böyle bir seçenek yok. Lakin dili; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Çince, Japonca, Rusça ve Korece yapabilmektesiniz.

Ülkemizde pandemiden dolayı birçok öğrenci ve öğretmenin kullanmakta olduğu Zoom programı, yakın bir zamanda yapacağı güncelleme ile birlikte Türkçe dil özelliğini getirecektir. Böylelikle yeni güncelleme ile birlikte sizde Zoom için Türkçe ayarlaması yapabileceksiniz.