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Zoom görüntü gitmiyor, görüntü donuyor ne yapabilirim? Zoom görüntü donma çözümleri

ZOOM uygulamasında sesin olup görüntünün olmaması sorununun nasıl çözüleceği merak konusu oldu. Bilgisayarda veya mobil cihazda uygulamaya giriş yapıldığında, ses var ancak görüntünün olmaması sorununun çözümü araştırılmaya başlandı.

06 Temmuz 2021 Salı 00:39
Zoom görüntü gitmiyor, görüntü donuyor ne yapabilirim? Zoom görüntü donma çözümleri
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Coronavirüsünün ülkemizde hızla yayılması nedeniyle eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Uzaktan eğitimse önemli bir hale geldi. Öğrenciler için ZOOM uygulaması sahip olunması gerekenler arasında bulunuyor. Ancak, çoğu kullanıcı ZOOM uygulamasında sesin olduğunu ancak görüntünün olmadığı şikayetini dile getiriyor. Bu sorunun çözüm yolları merak ediliyor.

ZOOM uygulamada ses var görüntü yok

ZOOM uygulamasında görüntü yoksa ve kamera bilgisayarınızda açılmıyorsa, buna neden olan faktörleri ele alalım.

  • İlk önce bilgisayarınızın görüntü ayarlarını kontrol edin.
  • Bunu yapmak için, bilgisayar masaüstü ekranındaki "Bu Bilgisayar" simgesine sağ tıklayın ve "Özellikler" bölümüne gidin.
  • Özellikler bölümüne giriş yaptıktan sonra, ekrandaki "Aygıt Yöneticisi" ne tıklayın.
  • Buraya tıkladıktan sonra, "Kameralar" yazısının sağındaki ok işaretine tıklayın.
  • Alttaki kamera simgesine sağ tıklayın.
  • Açılan seçeneklerde "Devre dışı bırak" seçeneğini işaretleyelim.
  • Ve son olaraksa bu işleme onay verin.
  • İşlem sona ermesinin ardından bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
  • Yeniden başlattıktan sonra, kamerayı tekrar açmayı deneyin.
  • Şimdi sorunun çözüldüğünü göreceksiniz.

ZOOM görüntü sorunu

ZOOM ekran sorunu mobil cihazınızda çalışmıyorsa ve kamerayı açmaya çalıştığınızda izinleri gözden geçirmelisiniz. Uygulamayı indirirken izin vermezseniz sorunlar ortaya çıkabilir.

  • Telefonun ana menü ekranındaki "Ayarlar" bölümüne gidin.
  • Ardından "Gizlilik" bölümünü tıklayın.
  • Ardından "Kamera" simgesine tıklayın.
  • Son olarak, açılan ekranda "ZOOM" uygulamanızı göreceksiniz. Bu yer muhtemelen kapalıdır. Açık hale getirmenizin ardından uygulamaya tekrar giriş yapın.
  • Artık kamerayı açmaya çalıştığınızda işlemin sorunsuz çalıştığını görebileceksiniz.


Son Güncelleme: 06.07.2021 00:39
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Anahtar Kelimeler:
GörüntüZoomSes
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