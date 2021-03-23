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Ziraat Mobil uygulaması açmıyor, neden girmiyor? Ziraat Bankası Mobile neden çalışmıyor?

Türkiye'de vatandaşların en çok tercih ettiği bankalardan biri olan Ziraat Bankası Mobil Uygulaması'na erişim sağlanamıyor. Vatandaşlar kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek isterken, bazı sorunlarla karşılaşıyor. Uygulamaya erişim sağlanamaması sebebi ile şikayetler devam ediyor. Sorunun giderilmesi beklenirken, vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiremedikleri için bir hayli bu durumdan şikayetçi. Tüm detaylar haberimizde..

23 Mart 2021 Salı 14:01
Ziraat Mobil uygulaması açmıyor, neden girmiyor? Ziraat Bankası Mobile neden çalışmıyor?
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Ziraat Bankası Mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Fatura ve para transfer işlemi yapmak isteyen kişiler işlemlerini gerçekleştiremedikleri için bir hayli endişeli. Uygulamanın ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar, bir an önce sorunun ortadan kalkmasını bekliyor. 

Ziraat Mobil ne zaman düzelecek?

Uygulamanın ne zaman düzeleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Teknik olarak oluşan bir arıza nedeniyle uygulamaya girişlerin yapılamadığı bilinmekte. Ziraat Bankası işlemlerini telefondan hızlı olarak yapmak isteyen kişiler, istenen sms kodunun gelmemesi ile birlikte işlemlerini gerçekleştiremedi. 

Ziraat Bankası sms neden gelmiyor?

Mobil uygulamaya erişim bir süreliğine durmuş durumda. Bireysel İntenet Giriş kısmına da erişim sağlayamayan kişiler, sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Uygulamanın çöküp çökmediği ise merak konusu oldu. 

Ziraat Bankası Mobil uygulaması çöktü mü?

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, teknik bir problemin oluştuğu düşünülmektedir. Banka henüz bu konu ile alakalı bir  açıklama da bulunmadı. 

Ziraat Mobil neden açılmıyor?

Hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini mobil üzerinden halletmek isteyen kişiler, bankanın uygulama sitesine giriş yapamıyor. Uygulamaya giriş yapılırken müşteri numarası ve şifre bilgileri girildikten sonra Ziraat mobil ağ bağlantısı kesildi şeklinde bir uyarı ekrana geliyor. Ağ bağlantısı sorununun kendi inteneti ile alakalı olduğunu düşünen kişiler, bu durumu düzeltmeye çalıştı. Fakat birçok kişi aynı problemi yaşayınca, bankanın uygulamasında bir hata olduğu anlaşıldı. 

Ziraat Mobil zaman aşımı hatası

Zorunlu ödeme yapacak olan kişiler işlemlerini gerçekleştiremediği için zor durumda kaldı. Kira ödemesi,vergi,kredi kartı ödemesi gibi işlemler gerçekleştirilemedi. Sosyal medya üzerinden yapılan şikayetlere ise Ziraat Bankası Destek Hesabı cevap verdi.  ZiraatDestek DM’den detaylı bilgi iletmeniz durumunda size yardımcı olmak isteriz denildi. Türkiye’nin en eski ve en çok kullanılan bankalarından olan Ziraat, teknolojinin gelişmesi ile birlikte mobil uygulamasını kişilere sunmuş ve kullanımını artırmıştı. Fakat yaşanan problemler nedeni ile vatandaşlar şikayetçi olmaya başladı. 

Ziraat Mobil Uygulaması

Hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapılabilmektedir.  IOS ve Android cihazlarında indirilerek kullanılabilmektedir. Uygulamayı ilk kez kullanacak kişilerden, kayıt olabilmeleri için bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler, müşteri numarası, tek kullanımlık şifredir. Müşteri hizmetlerini arayarak, müşteri numarasını bilmeyen kişiler öğrenebilirler. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra para transfer işlemi, EFT, kredi kartı borcu ödeme, hesap bilgilerini kontrol etme gibi işlemler yapılabilmektedir. 

İntenet bağlantısı sorunlu olabilir mi?

Oluşan intenet kesintileri, uygulamaya erişimi kısıtlayabilmektedir. Uygulamaya erişim sağlayamayan kişiler öncelikle intenetlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeliler. Yapılan işlemlere rağmen, intenet gözüküyor fakat uygulamada istenilen erişim sağlanamıyorsa, mobil cihaz kapatılıp tekrar açılmalıdır. 

Uygulama yeniden yükleme

Yaşanılan sorunun giderilmesi için, uygulama kaldırılıp yeniden yüklenmelidir. Sistematik bir hata ile karşılaşan kişi, cihazlardan uygulamayı silerek tekrar yüklemelidir. Böylece uygulama sıfırlanarak sistematik hata ortadan kalkacaktır. Eğer uygulama tekrar yüklendiğinde hata devam ederse, müşteri hizmetleri aranarak sorun bildirilmelidir. 



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıMobil UygulamaErişim
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